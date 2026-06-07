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No culpen a la Amazonía

“Dejemos de culpar a la Amazonía por la grave situación que atraviesa Petro-Perú. Los contribuyentes merecemos una discusión seria y responsable sobre el futuro que debe seguir la compañía. Es lo mínimo”.

    Gianfranco Ferrari
    Por

    CEO de Credicorp Ltd.

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Una nueva explicación sobre el fracaso de Petro-Perú viene extendiéndose como mancha de aceite en una servilleta, silenciosa pero insistente. Esta afirma que los problemas financieros de la empresa estarían relacionados, en gran parte, con la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía de 1998, que dispuso una serie de beneficios tributarios para personas y empresas de la selva peruana, entre los que se encuentra la exoneración del pago del IGV por consumo de combustible. El argumento dice que, mientras Petro-Perú tiene que pagar dicho impuesto al comprar combustible y transportarlo hasta las regiones amazónicas, no puede trasladarlo al costo final cuando lo vende, por lo que, hechas las sumas y restas, termina saliendo perjudicado.

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