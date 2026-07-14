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¡Bienvenido, ministro de Energía y Minas!

“El nuevo titular del Minem debe hacer una reestructuración institucional y de recursos humanos inmediata, y contar con los mejores profesionales”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Sospechoso. Registro de visitas del Minem no se entregó a la Fiscalía. (Foto: Carolina Urra)
    Sospechoso. Registro de visitas del Minem no se entregó a la Fiscalía. (Foto: Carolina Urra)
    / CAROLINA URRA

    En los próximos días, la presidenta Keiko Fujimori corroborará los nombres de quienes conformarán su primer Gabinete Ministerial; no obstante, los nombres y cargos van y vienen. “Chismes no te son ajenos (…), no hay hombre que suene más”, escribiría Palma sobre las cuitas del diputado pradista José María Quimper. De todos los cargos, se espera con atención los nombres de los próximos responsables de las carteras de Economía y Finanzas, Defensa, Interior, Agricultura y, por supuesto, el de Energía y Minas. El sector minero –formal y moderno– ha dado un primer respiro de tranquilidad con el triunfo de Keiko Fujimori; ahora falta el segundo respiro de sosiego, que se dará luego de conocer el nombre del próximo titular.

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