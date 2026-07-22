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Presidenta Fujimori, no ceda a los cantos de sirenas, por Natale Amprimo Plá

“No ceda a la tentación de desviar el rumbo correcto de la embarcación como consecuencia del ofrecimiento de un aplauso fácil”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Jorge Nieto Montesinos declaró luego de reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori lo siguiente: “He sugerido que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo. Eso para buscar un espacio de despolarización. Tiene que ser en el marco del Estado de derecho y de la Constitución. Es parte de una política general de despolarización”.

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