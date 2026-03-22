En medio de una acusación por presunto abuso sexual, Ángelo Alfaro presentó su renuncia como ministro de Energía y Minas, la cual ha sido aceptada, según informó la Presidencia de la República este domingo 22 de marzo en sus redes sociales.

A través de un breve comunicado, el Ejecutivo expresó su agradecimiento a Alfaro Lombardi por los servicios prestados a la nación, especialmente “en un contexto complejo para la seguridad energética nacional”.

“El Gobierno expresa su reconocimiento y agradecimiento al señor Ángelo Alfaro por los servicios prestados durante su gestión, destacando su compromiso y esfuerzo en la conducción de un sector estratégico para el desarrollo del país, especialmente en un contexto complejo para la seguridad energética nacional”, subrayó.

Finalmente, la Presidencia reiteró el compromiso del Ejecutivo de continuar trabajando de “manera firme y responsable en beneficio de todos los peruanos”.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú comunica a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/SVV2P662uz — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 23, 2026

Como se recuerda, una mujer identificada como Jennifer Canani denunció públicamente al ministro Ángelo Alfaro por un presunto caso de violación que habría ocurrido en el año 2000, cuando ella tenía 16 años y él 47.

El caso se remonta a la etapa en la que el hoy funcionario ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali. De acuerdo con su relato, los hechos se habrían producido tras una salida con amigas a un local público.

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Indicó que, pese a no tener el hábito de consumir alcohol, aquella ocasión ingirió una bebida y posteriormente perdió el conocimiento. Señaló que no recuerda lo ocurrido después.

“Estaba desnuda, tapada. No me acordaba nada, solo que amanecí en su cama. Abrí y me levanté y él no estaba. Él llegó y me preguntó si quería comer algo y yo le dije: “¿Qué hago acá?”, señaló al programa ‘Beto a Saber’.

La denunciante indicó que intentó presentar una denuncia en una comisaría de Pucallpa, pero no fue admitida. Añadió que, cuando estaba embarazada, el entonces funcionario pidió a su familia que se fuera a vivir con él.

Según su testimonio, durante ese periodo de convivencia atravesó situaciones de violencia. “Gritos, maltrato psicológico, maltratos físicos, las cuales yo ya sabía que si yo iba a una comisaría no podía hacerlo”, manifestó.

Anunció denuncias

En respuesta, Alfaro Lombardi anunció que interpondrá una denuncia por difamación y chantaje en respuesta a la acusación de abuso sexual en su contra, asegurando que se trata de una imputación sin sustento.

“La denuncia por difamación y chantaje se llevará ante las instancias correspondientes”, afirmó en un comunicado, donde rechazó de manera enfática los señalamientos en su contra y cuestionó la persistencia de lo que considera una campaña mediática.

“Ante la insistencia de querer mostrarme como autor de un acto de violación, sin ninguna prueba real, rechazo categóricamente tal acusación”, sostuvo.

En esa línea, Alfaro aseguró contar con pruebas que demostrarían su inocencia. “Yo sí tengo pruebas que demuestran que jamás incurrí en un delito de esa naturaleza”, indicó, al tiempo que atribuyó la denuncia a “otros intereses, que nada tienen que ver con supuestos actos justicieros”.

Asimismo, informó que su defensa legal, a cargo del abogado Wilber Medina, presentará evidencias que -según él- comprometerían a la denunciante.

“Se mostrará a todo el país las evidencias que confirman que la denunciante admite […] que sí recibió dinero y un departamento en alquiler para mancillar mi honra e imagen”, señaló.

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“Respecto a mi hijo, él decidió irse del Perú, siendo mayor de edad […] eligió Australia”, precisó, añadiendo que contó con el respaldo de su familia. Sobre la relación entre su hijo y la madre, evitó dar detalles: “Las razones […] es potestad de él decirlo”.