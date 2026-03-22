Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Energía y Minas; Ángelo Alfaro, presentó su renuncia al cargo. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
El ministro de Energía y Minas; Ángelo Alfaro, presentó su renuncia al cargo. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
/ Julio Reaño
Por Redacción EC

En medio de una acusación por presunto abuso sexual, Ángelo Alfaro presentó su renuncia como ministro de Energía y Minas, la cual ha sido aceptada, según informó la Presidencia de la República este domingo 22 de marzo en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.