Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mujer denuncia a ministro Ángelo Alfaro por presunta violación sexual cuando ella era menor de edad. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Mujer denuncia a ministro Ángelo Alfaro por presunta violación sexual cuando ella era menor de edad. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
/ Julio Reaño
Por Redacción EC

Una mujer identificada como Jennifer Canani denunció públicamente al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por un presunto caso de violación que habría ocurrido en el año 2000, cuando ella tenía 16 años y él 47.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.