Una mujer identificada como Jennifer Canani denunció públicamente al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por un presunto caso de violación que habría ocurrido en el año 2000, cuando ella tenía 16 años y él 47.

El caso se remonta a la etapa en la que el hoy funcionario ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

De acuerdo con su relato, los hechos se habrían producido tras una salida con amigas a un local público. Indicó que, pese a no tener el hábito de consumir alcohol, aquella ocasión ingirió una bebida y posteriormente perdió el conocimiento. Señaló que no recuerda lo ocurrido después.

“Estaba desnuda, tapada. No me acordaba nada, solo que amanecí en su cama. Abrí y me levanté y él no estaba. Él llegó y me preguntó si quería comer algo y yo le dije: “¿Qué hago acá?“, señaló al programa ‘Beto a Saber’.

La denunciante indicó que intentó presentar una denuncia en una comisaría de Pucallpa, pero no fue admitida. Añadió que, cuando estaba embarazada, el entonces funcionario pidió a su familia que se fuera a vivir con él.

Según su testimonio, durante ese periodo de convivencia atravesó situaciones de violencia. “Gritos, maltrato psicológico, maltratos físicos, las cuales yo ya sabía que si yo iba a una comisaría no podía hacerlo”, manifestó.

Tras la difusión de la denuncia, Ángelo Alfaro emitió un pronunciamiento a través de su cuenta de Facebook.

“Lamento profundamente las declaraciones realizadas por la señora Jennifer Dona Canani Panduro, madre de mi hijo, a un medio televisivo”, escribió.

“Tuve una sana convivencia durante 5 años, tiempo en el cual formamos una familia y concebimos y criamos a nuestro hijo, quien hoy tiene 25 años de edad”, añadió. También sostuvo que las afirmaciones responderían a intereses económicos.

El ministro informó que presentará documentación ante las autoridades competentes. “Por esta situación, y en aras de la transparencia, entregaré todas las evidencias al Ministerio Público”, indicó, y agregó que dejará el caso en manos de los organismos de justicia correspondientes.