Una mujer identificada como Jennifer Canani denunció públicamente al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por un presunto caso de violación que habría ocurrido en el año 2000, cuando ella tenía 16 años y él 47.
El caso se remonta a la etapa en la que el hoy funcionario ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.
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De acuerdo con su relato, los hechos se habrían producido tras una salida con amigas a un local público. Indicó que, pese a no tener el hábito de consumir alcohol, aquella ocasión ingirió una bebida y posteriormente perdió el conocimiento. Señaló que no recuerda lo ocurrido después.
“Estaba desnuda, tapada. No me acordaba nada, solo que amanecí en su cama. Abrí y me levanté y él no estaba. Él llegó y me preguntó si quería comer algo y yo le dije: “¿Qué hago acá?“, señaló al programa ‘Beto a Saber’.
La denunciante indicó que intentó presentar una denuncia en una comisaría de Pucallpa, pero no fue admitida. Añadió que, cuando estaba embarazada, el entonces funcionario pidió a su familia que se fuera a vivir con él.
Según su testimonio, durante ese periodo de convivencia atravesó situaciones de violencia. “Gritos, maltrato psicológico, maltratos físicos, las cuales yo ya sabía que si yo iba a una comisaría no podía hacerlo”, manifestó.
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Tras la difusión de la denuncia, Ángelo Alfaro emitió un pronunciamiento a través de su cuenta de Facebook.
“Lamento profundamente las declaraciones realizadas por la señora Jennifer Dona Canani Panduro, madre de mi hijo, a un medio televisivo”, escribió.
“Tuve una sana convivencia durante 5 años, tiempo en el cual formamos una familia y concebimos y criamos a nuestro hijo, quien hoy tiene 25 años de edad”, añadió. También sostuvo que las afirmaciones responderían a intereses económicos.
El ministro informó que presentará documentación ante las autoridades competentes. “Por esta situación, y en aras de la transparencia, entregaré todas las evidencias al Ministerio Público”, indicó, y agregó que dejará el caso en manos de los organismos de justicia correspondientes.