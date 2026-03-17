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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este 28 de marzo comenzará el envío del material de votación a la mayoría de regiones del país para las elecciones generales. En tanto, en Lima y Callao la distribución se realizará entre el 10 y el 11 de abril.

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