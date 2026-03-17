La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este 28 de marzo comenzará el envío del material de votación a la mayoría de regiones del país para las elecciones generales. En tanto, en Lima y Callao la distribución se realizará entre el 10 y el 11 de abril.

Además, el organismo dio cuenta de las medidas adoptadas ante los cambios legales en el manejo de las cédulas de sufragio, que por primera vez serán conservadas tras el escrutinio para permitir eventuales recuentos de votos.

Las novedades fueron presentadas el lunes 16 durante una visita que organizó la ONPE en su sede de Lurín para personeros y representantes de los partidos y alianzas electorales que participan en los comicios generales, a realizarse el 12 de abril.

Logística en marcha

Durante el evento, la ONPE presentó la línea de producción y ensamblaje del material electoral, que incluye cédulas de votación, actas, útiles para los miembros de mesa y otros materiales complementarios.

El gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, señaló que el despliegue del material se realizará a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en todo el país.

Además, detalló que cada mesa de sufragio contará con 300 cédulas de votación en el territorio nacional y 500 en el extranjero.

La producción de las cédulas ya se encuentra en marcha desde la semana pasada, según precisó la ONPE.

De acuerdo con el organismo, el volumen del material implica nuevos desafíos operativos. Samamé explicó que el tamaño y peso de los paquetes que contienen las cédulas de sufragio se han incrementado en comparación con procesos electorales anteriores.

“Hoy el paquete de cédulas [...] pesa casi cinco kilos. Cuando hablamos de la caja completa, el peso puede llegar a nueve kilos”, señaló.

En procesos anteriores, añadió, estas cajas pesaban alrededor de dos kilos. “Manipular esa caja hoy en día ya no es lo mismo que antes. Nos enfrentamos a una situación diferente y estamos aplicando tecnología para poder gestionarlo”, dijo.

Cada caja con cédulas y otros materiales para las mesas de votación pesa casi nueve kilos, informó la ONPE.Foto: Jesús Saucedo

El manejo de las cédulas

Una de las principales novedades para las elecciones del domingo 12 de abril es el tratamiento de las cédulas de sufragio después del escrutinio.

Hasta los comicios del 2021, las cédulas que no eran impugnadas eran destruidas por los miembros de mesa al finalizar el conteo de votos. De ese modo, el único documento que quedaba como prueba del resultado en cada mesa de votación era el acta electoral.

El gerente general de la ONPE, Bernardo Pachas, explicó que ese procedimiento cambió a partir de modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) realizadas por el Congreso de la República.

ONPE precisó que detalló que cada mesa de sufragio contará con 300 cédulas de votación en el territorio nacional y 500 en el extranjero. Foto: Jesús Saucedo

“Antes el acta mataba a la cédula. Hoy el acta ya no mata la cédula”, afirmó durante la presentación ante los representantes de los partidos y alianzas electorales

Esta vez, todas las cédulas de sufragio escrutadas serán conservadas por la ONPE en almacenes especialmente acondicionados en las ODPE.

“Vamos a guardar en las ODPE todas las cédulas de sufragio escrutadas. Estamos terminando de armar un almacén con todas las medidas de seguridad, con cámara y biometría digital para controlar las entradas y salidas de las cédulas”, indicó.

El objetivo de este cambio es permitir un eventual recuento de votos cuando lo disponga el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente.

El nuevo sistema se basa en dos leyes vigentes desde el año pasado. Una de ellas es la Ley N.° 32243, que dispuso la conservación de las cédulas no impugnadas para optimizar mecanismos de transparencia. La segunda es la Ley N.° 32299, que regula el recuento de votos.

Cómo se custodiarán las cédulas

Para regular el nuevo procedimiento, la ONPE aprobó un reglamento para el recuento de votos, conservación y destrucción de cédulas en mayo del 2025.

El reglamento establece que, tras el escrutinio en cada mesa de sufragio, las cédulas serán trasladadas a almacenes acondicionados en las ODPE, donde permanecerán bajo estrictas medidas de seguridad.

Si un Jurado Electoral Especial solicita las cédulas de una mesa para un recuento de votos, estas deberán ser enviadas en sobres lacrados y con resguardo policial.

Luego de realizar el recuento, las cédulas volverán al almacén en sobre lacrado, donde permanecerán hasta que concluya el proceso electoral.

Una vez proclamados oficialmente los resultados, todos los sobres lacrados serán destruidos.

Antes de estas modificaciones, la destrucción de las cédulas no impugnadas se realizaba directamente en la mesa de sufragio.

Una vez concluido el escrutinio, los miembros de mesa rompían manualmente las cédulas no impugnadas y las colocaban junto con el resto del material electoral en paquetes que eran enviados a las oficinas de la ONPE.

En ese sistema, el acta electoral se convertía en el único documento que registraba oficialmente los resultados de la votación.

Padrones actualizados

Otro aspecto destacado por la ONPE es la actualización permanente del padrón electoral que será utilizado por los miembros de mesa el día de la votación.

Según explicó Pachas, las listas de electores incorporarán información actualizada sobre ciudadanos fallecidos para evitar cuestionamientos sobre eventuales votos irregulares.

“El dato resaltante para todos es [que se consigna] al fallecido, para que no surja el discurso de que votó un muerto. Y como el padrón es dinámico, [...] si me muero el 11 de abril, llegará la información”, indicó.

Las listas de electores incorporarán información actualizada sobre ciudadanos fallecidos. Foto: Jesús Saucedo

Más información

Durante la actividad en la sede de Lurín, el gerente general de la ONPE también presentó otras fechas clave, entre ellas que este 20 de marzo se vence el plazo para la presentación del primer informe de aportes y gastos de campaña de las organizaciones políticas. Además, hasta el 9 de abril será la emisión de la franja electoral.