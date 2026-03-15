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Resumen

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En enero de 2023, Alfonso López Chau- entonces rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)- decidió abrir las puertas de esta institución para alojar a los manifestantes que llegaron a Lima a protestar en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Esta decisión fue su primer acto político. Cuatro meses después, su hijo y alumnos de la UNI iniciaron la fundación de Ahora Nación, partido con el que postula a la Presidencia.

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