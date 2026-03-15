López Chau, de acuerdo con fuentes cercanas a su cúpula partidaria, tiene un círculo de confianza amplio y a dos niveles. En el primero están los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la agrupación del casco obrero y un asesor internacional, que tiene pasado en el Perú y en México. En el otro, de menor jerarquía, están los “jales” e invitados para las candidaturas al Congreso bicameral [ver infografía].

Dentro del núcleo más cercano al postulante está su hijo Luis Alfonso López Chau Pastor, médico cirujano, quien es presidente y representante legal de Ahora Nación. Además, Nicoly Araujo Gambio, vicepresidenta y tesorera, y Néstor Villegas Alarcón, secretario general. Araujo egresó de la UNI en el 2024 y Villegas continúa siendo estudiante de la referida universidad.

Circulo de confianza de Alfonso López Chau (El Comercio)

“Cuando se funda Ahora Nación, el doctor Alfonso López Chau era rector todavía. Él nos presenta a Luis López Chau, su hijo. Nosotros entablamos una muy buena relación con él y cuando se funda el partido, en una asamblea de jóvenes discutimos y vimos que el liderazgo de su padre estaba reflejado en él y fue designado como presidente de la agrupación”, manifestó Brayan Valentín Delgado, fundador y secretario nacional de Organización del referido partido, a El Comercio.

Valentín, también candidato a diputado por Lima, contó que conoció al candidato presidencial cuando este postuló en el 2020 al rectorado de la UNI y él hacía lo mismo al Consejo Universitario.

“Los otros miembros [del CEN] fueron líderes universitarios, docentes, que tenían alguna representatividad [en la UNI]. Éramos integrantes de la comunidad universitaria”, remarcó.

En el primer nivel del círculo de confianza de López Chau también se encuentra el economista José Marcelo Salazar, integrante del CEN y jefe del plan de gobierno de Ahora Nación. Las mismas fuentes refirieron que como él está postulando a la cámara de diputados en Áncash, el excongresista Jaime Delgado (que forma parte del segundo nivel del núcleo) cumple el rol de portavoz del documento en los foros que se realizan en Lima.

Entre los que tienen mayor experiencia en la lid política y que forma parte del entorno del ex rector de la UNI está Carlo Magno Salcedo, asesor de la Presidencia de la República durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti (2020-2021). El abogado postuló al Parlamento en las elecciones complementarias de 2020 y fue asesor de la bancada del Partido Morado en ese periodo.

Salcedo, en la actualidad, es el secretario nacional de Doctrina y Formación Política y es vocero del partido del casco obrero.

Además, en este primer círculo de confianza se ha sumado el andorrano español Jordi Segarra como el estratega y cerebro de la campaña de López Chau, según diferentes fuentes. El comunicador fue consejero de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la segunda vuelta de 2016, a sugerencia de la empresaria Susana de la Puente.

Segarra también ha asesorado, en México, a políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de Acción Nacional (PAN) y PANAL.

El consultor también fue parte del equipo de la campaña de Barack Obama, cuando llegó por primera vez a la presidencia de Estados Unidos en el 2008, y ha contado que asesoró a Joan Laporta en su primera reelección como presidente del Fútbol Club Barcelona, en España. Es decir, sus honorarios no son menores.

Otras fuentes de la agrupación han referido que Segarra, que ingresó al Perú a fines de enero, según informó el programa “Contracorriente”, ha comenzado a acompañar a López Chau en sus viajes al interior del país, aunque ha tenido la cautela de no mostrarse en público.

El círculo de los invitados

En el segundo nivel del círculo de confianza que rodea al candidato presidencial de Ahora Nación se encuentran cinco candidatos al Congreso bicameral. Se trata del coronel PNP en retiro Harvey Colchado; de la excongresista Mirtha Vásquez, quien fue primera ministra en el gobierno de Pedro Castillo; y de los exparlamentarios Jaime Delgado e Indira Huilca; y la actual legisladora Ruth Luque.

(Foto: Archivo GEC)

Colchado, de acuerdo con fuentes de este Diario, forma parte del equipo que asesora a López Chau en seguridad ciudadana.

Vásquez, Huilca y Luque llegaron al partido del casco, luego de que se frustrará una alianza entre Ahora Nación y partidos de izquierda antes de las elecciones primarias de noviembre.

Ellas fueron contactadas por Salcedo para viabilizar coaliciones, y al no llegar a un acuerdo, las tres optaron por unirse a Ahora Nación.

“A ellas se las escucha, pero no es que estén tan cerca al candidato. Probablemente, Luque tenga mayor relevancia. Las tres son un grupo cohesionado, se toma en cuenta su punto de vista, pero dentro del círculo de confianza están a un segundo nivel”, manifestaron las mismas fuentes.

(Foto: PCM)

Otra postulante que tiene voz es Patricia Correa, quien renunció al cargo de ministra de Educación al inicio del gobierno de Dina Boluarte, tras las primeras muertes registradas en las protestas de diciembre de 2022.

No quiere ser encasillado en el sur

Otras fuentes cercanas a la cúpula de Ahora Nación indicaron a El Comercio que López Chau no quiere ser encasillado como el candidato del sur, donde tiene 7,3% de intención de voto, según la última encuesta de Datum. Agregaron que, tras lanzar su campaña a fines de enero en Juliaca, Puno, el ex rector de la UNI priorizó una gira por el norte del país y estuvo en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote.

También señalaron que estuvo en el oriente y el fin de semana pasado volvió al sur, cuando realizó un recorrido en Cusco. “Él puede llegar y entrar a cualquier lugar y no ser apiedrado”, expresaron.

Las mismas fuentes refirieron que una de las medidas que se adoptó, como parte de una estrategia, en enero último fue que López Chau guarde silencio. Esto coincidió con la revelación de que estuvo preso en la década de 1970 durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado. En ese momento, el postulante ofreció diferentes versiones.

También señalaron que uno de los objetivos a corto plazo es que la intención de voto de López Chau se refleje también para las listas a las cámaras de diputados y senadores. Ahora Nación tiene 2,5% para la elección del senado de distrito único. Con ello, no pasarían la valla.

Más información

La fiscalía anticorrupción investiga a López Chau por los presuntos delitos de peculado doloso y negociación incompatible.

Según la tesis fiscal, el candidato presidencial habría utilizado recursos de la UNI para contratar a tres militantes de Ahora Nación: Salcedo, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Josué Gámez Ramos. Además, que se habría usado fondos de la referida universidad para la campaña electoral del partido del casco al interior del país.