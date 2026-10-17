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El líder de Ahora Nación y portavoz de su bancada de senadores, Alfonso López-Chau, quiere contentar a todos. Su bancada, con fuertes personalidades divergentes, suele votar partida. (Composición: El Comercio)
El líder de Ahora Nación y portavoz de su bancada de senadores, Alfonso López-Chau, quiere contentar a todos. Su bancada, con fuertes personalidades divergentes, suele votar partida. (Composición: El Comercio)
Por Fernando Vivas

Se lanzó como el hombre de la unidad del centro y de la izquierda. Al principio no respondía sobre sus filiaciones con esta última. No estábamos seguros de si le daba roche o era una estrategia. Era lo último. Se reunía con líderes de centro derecha como Rafael Belaúnde y Roberto Chiabra y a la vez se dejaba fotografiar con la izquierda de Verónika Mendoza. Ambos dudaron de él, lo descartaron y lo obligaron a una candidatura solitaria. Pero promisoria. Saltó la valla y se convirtió en senador nacional.

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