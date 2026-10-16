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Resumen

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César Acuña fundó Alianza para el Progreso en el 2001. (Foto: difusión)
César Acuña fundó Alianza para el Progreso en el 2001. (Foto: difusión)
/ DIFUSION
Por Martín Calderón

“Les doy una buena noticia: chau, política”, anunció el jueves César Acuña, excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), al comunicar su retiro de la actividad política tras el fracaso obtenido por su partido en las elecciones generales y los malos resultados en las regionales y municipales de este 2026.

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