Durante un evento con estudiantes en una de las sedes de la Universidad César Vallejo en el norte, Acuña afirmó que se dedicará a la formación de jóvenes. “Dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes, a cambiar la vida de mis jóvenes. Estoy convencido de que más que una carretera es un ingeniero; más que una posta es un médico, una enfermera, un psicólogo”, dijo.

“Esa experiencia de 25 años en la política tengo que transmitir a las generaciones, que no tengan miedo a la política”, expresó en diálogo con la prensa.

En las elecciones presidenciales de abril pasado, Acuña obtuvo apenas 192.516 votos, equivalentes al 1,149% de los votos válidos, y quedó en el puesto 13 de los 35 candidatos. Su partido tampoco logró representación en el Congreso bicameral y perderá su inscripción a partir de enero del 2027.

En las elecciones regionales y municipales, APP también perdió dos de sus principales bastiones: el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

No obstante, el secretario general de APP, Luis Valdez, interpretó que el anuncio de Acuña se refiere únicamente a su retiro de la función pública y de las candidaturas electorales. “Él es el presidente fundador de APP. Liderará la reinscripción del partido”, dijo a El Comercio.

Valdez precisó que Acuña no le comunicó previamente que anunciaría su retiro. “No tiene por qué hacerlo. No he conversado con él en las últimas horas”, señaló.

Esa declaración, sumada a lo señalado por una fuente del partido, apunta a que Acuña no coordinó previamente el anuncio con la dirigencia de APP.

El ocaso de Acuña

El analista político Paulo Vilca destacó que la pérdida de respaldo popular a Acuña, reflejada en las últimas elecciones, redujo su capacidad para ordenar al partido y mantener cohesionados a los actores políticos agrupados bajo su liderazgo.

“He conversado con militantes y candidatos de APP. El desprestigio de César Acuña es bastante grande. [...] Y en las elecciones regionales y municipales ha quedado claramente determinado que la victoria corresponde al actor político o a la red de actores políticos territoriales. Estos actores establecerán sus propios vínculos con el Parlamento y el gobierno nacional, y es complicado que busquen el patrocinio de un partido”, dijo en diálogo con El Comercio.

Vilca destacó que APP contó con representación parlamentaria y presencia en gobiernos regionales y municipales. Ahora, la pérdida de ambos espacios la deja con menos herramientas para negociar, proyectar liderazgos y sostener su presencia política.

Incluso, APP sufrió una derrota electoral en las elecciones generales a pesar de haber realizado la mayor inversión económica entre los partidos que tenían representación en el Congreso anterior y participaron en los comicios.

Según los reportes de gastos presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la agrupación de Acuña destinó más de S/12 millones a las campañas presidencial, legislativa y al Parlamento Andino.

El costo de acercarse al Ejecutivo

El analista político Enrique Castillo agregó que la imagen del empresario que construyó una red universitaria y alcanzó influencia desde el norte del país ofrecía una narrativa de éxito personal. No obstante, su desempeño político desgastó esa imagen.

Además, Castillo consideró que el acercamiento del partido a distintos gobiernos contribuyó a erosionar su credibilidad. Aunque la cercanía con el Ejecutivo pudo ofrecer oportunidades de negociación e influencia, lo expuso al desgaste de administraciones cuestionadas.

“Durante todos estos años se dedicó a un clientelismo político que le permitió poner gente en todos los sectores. Lo que la gente percibió es un partido que se acomodó al poder, con el fin de dominar algunos sectores como el de salud”, dijo.

A ello se sumó el cuestionamiento a las gestiones subnacionales de APP, particularmente en materia de seguridad ciudadana y capacidad de respuesta de las autoridades en La Libertad.

La politóloga Katherine Zegarra coincidió en que, particularmente, su cercanía a la gestión de Dina Boluarte contribuyó a deteriorar la imagen de Acuña y APP. “Le costó bastante caro su acercamiento al gobierno de Dina Boluarte. El partido fue perdiendo el interés de la ciudadanía”, dijo a El Comercio.

No obstante, reconoció que Acuña logró ser congresista, gobernador regional de La Libertad y alcalde de Trujillo. El fundador de APP también postuló a la Presidencia en 2021 y 2026 y a la primera vicepresidencia en el 2006.

POSTULACIONES DE CÉSAR ACUÑA A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR:

PROCESO ELECTORAL CARGO AL QUE POSTULÓ CIRCUNSCRIPCIÓN ELEGIDO Elecciones generales 2026 Presidente de la República Nación No Elecciones regionales y municipales 2022 Gobernador regional La Libertad Sí Elecciones generales 2021 Presidente de la República Nación No Elecciones regionales y municipales 2014 Presidente regional La Libertad Sí Elecciones regionales y municipales 2010 Alcalde provincial La Libertad - Trujillo Sí Elecciones regionales y municipales 2006 Alcalde provincial La Libertad - Trujillo Sí Elecciones generales 2006 Primer vicepresidente de la República Nación No Elecciones generales 2006 Congresista La Libertad No Elecciones generales 2001 Congresista La Libertad Sí Elecciones generales 200 Congresista Nación Sí Elecciones generales 1990 Diputado La Libertad No

“Logró armar un partido político exitoso, con representación por varios años. Eso demuestra una capacidad política y organizativa. [...] Su retiro es parte del proceso natural de un político que tuvo éxito, pero que ha perdido su capacidad de arrastre y apoyo popular”, dijo.

Las figuras de Richard Acuña y Luis Valdez aparecen en este contexto como parte de las opciones para una eventual renovación del liderazgo.