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Resumen

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Si bien se trató de una oferta electoral con un récord histórico de 37 agrupaciones políticas en las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), apenas seis de ellas lograron superar la valla electoral y obtener representación tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Cinco también consiguieron representación en el Parlamento Andino. Vencido el plazo para culminar la entrega de toda la información financiera ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya es posible conocer cuánto dinero movilizaron estas agrupaciones, que, a diferencia de sus contrincantes, sí lograron tener representantes en el nuevo Congreso tras los comicios de abril. El monto supera los S/16 millones.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.