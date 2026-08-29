La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la modificación del reglamento para el recuento de votos, conservación y destrucción de las cédulas de sufragio. El organismo autónomo actualizó las disposiciones técnicas para este procedimiento mediante una resolución oficial que apareció en el diario El Peruano en un boletín extraordinario este 28 de agosto.

La medida introduce cambios específicos en el texto normativo vigente. Las variaciones determinan reglas claras para la futura eliminación de los materiales de votación que se utilicen en las jornadas democráticas.

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El Congreso de la República promulgó anteriormente una ley que modificó la Ley Orgánica de Elecciones para encargar a la autoridad electoral la custodia de las actas de votación. La norma dispone que la conservación dure hasta el día siguiente de la publicación de la proclamación de resultados oficiales, momento en el cual se realiza la eliminación en un acto de carácter público.

La ONPE estableció lineamientos para precisar cómo se destruyen cédulas de sufragio luego de recuento.

La primera disposición modificada establece que ONPE notificará al Ministerio Público, al Jurado Nacional de Elecciones y a los personeros de las agrupaciones políticas sobre el lugar donde se ejecutará la eliminación física de las cartillas de votación. La ausencia de los representantes partidarios no detiene esta actividad técnica ordinaria.

Asimismo, la segunda pauta modificada indica que el organismo electoral definirá oportunamente el método técnico para la destrucción de las cédulas de votación. Esta decisión normativa cuenta con el visto bueno de las oficinas internas de asesoría jurídica y de gestión del proceso.

La reforma de este reglamento electoral no requirió de una publicación previa para recibir sugerencias de la ciudadanía. Las normas vinculadas a los comicios generales, regionales y municipales cuentan con una exoneración legal expresa para agilizar su vigencia.

ONPE inicia la destrucción de las cédulas de las Elecciones Generales 2026

La ONPE inició este sábado la destrucción total de las cédulas de sufragio escrutadas de las Elecciones Generales 2026 y de la segunda vuelta presidencial con presencia de Bernardo Pachas, jefe interino del organismo electoral.

Esta actividad técnica de eliminación se realiza en el local de la empresa privada ELM Global Company S.A.C., ubicado en Ventanilla, Callao, y cuenta con la participación de fiscales del Ministerio Público y representantes del Jurado Nacional de Elecciones.

#ONPEinforma | Comenzamos la destrucción total de las cédulas de sufragio escrutadas de las elecciones generales y la segunda elección presidencial, por mandato de la Ley Orgánica de Elecciones (n.° 26859).#EG2026 #SEP2026 pic.twitter.com/vvqRVfFlVB — ONPE (@ONPE_oficial) August 29, 2026

El lote total suma un aproximado de 431 toneladas de papel electoral que los operarios trasladaron previamente desde el almacén de Lurín. La destrucción se efectúa mediante modernas máquinas trituradoras que reducen los documentos a pequeños fragmentos imposibles de reconstruir o reutilizar de manera alguna.

Dos especialistas de la Gerencia de Gestión Electoral vigilan las tareas de manera permanente para certificar que el proceso incluya la totalidad de las cartillas entregadas. Al finalizar, la empresa contratista emite un certificado oficial para validar la eliminación irreversible del papel de votación.

La ONPE habilita plataforma oficial para electores y miembros de mesa

Por otra parte, la institución electoral habilitó este 28 de agosto el portal digital definitivo para el próximo proceso de sufragio nacional de este año. Los ciudadanos acceden de forma directa a la dirección exacta de sus locales de votación mediante el uso de sus datos personales.

Esta plataforma en línea también confirma la lista definitiva de los peruanos seleccionados para ejercer el cargo obligatorio de miembros de mesa en los comicios. Los ciudadanos elegidos asumen la responsabilidad de capacitarse en los plazos previstos para evitar la multa económica de 275 soles.