La ONPE estableció lineamientos para precisar cómo se destruyen cédulas de sufragio luego de recuento. (Foto: Andina)
La ONPE estableció lineamientos para precisar cómo se destruyen cédulas de sufragio luego de recuento. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la modificación del reglamento para el recuento de votos, conservación y destrucción de las cédulas de sufragio. El organismo autónomo actualizó las disposiciones técnicas para este procedimiento mediante una resolución oficial que apareció en el diario El Peruano en un boletín extraordinario este 28 de agosto.

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