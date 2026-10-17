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Un retiro necesario

La salida de Acuña cierra un ciclo de una forma de hacer política que el país no debería permitir que se repita.

    Editorial El Comercio
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    “Chau política, dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes”, anunció César Acuña ante estudiantes de su universidad el pasado jueves. Más que una despedida, es el reconocimiento tardío de lo evidente: quien en el 2016 era una opción para llegar a Palacio es hoy un político casi sin votos, al frente de un partido sin inscripción ni bancada.

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