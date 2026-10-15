El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció su retiro de la política y señaló que se dedicará a tiempo completo a la formación de jóvenes.

“ Les doy la buena noticia: chau política, dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes. Creo que estoy haciendo más que cualquier presidente del Perú ”, manifestó Acuña desde Chepén, La Libertad.

El también fundador de la Universidad César Vallejo indicó que, después de cinco años de participación política, considera que su siguiente etapa estará enfocada en la educación y en transmitir su experiencia a las nuevas generaciones.

“Después de cinco años en la política, tengo que transmitir a las generaciones que no tengan miedo a la política, pero ya participar en política, no”, sostuvo.

Con este anuncio, Acuña plantea dejar la actividad política para concentrarse en su labor educativa, desde la que, según afirmó, buscará seguir contribuyendo a la formación de los jóvenes peruanos.

En mayo, Acuña Peralta, anunció la “renovación” de su partido en la región La Libertad: “Ya me pasé 25 años en la política”, exclamó.

“Hemos acordado que el responsable de la región La Libertad va a ser Martín Mamay, es una nueva cara, gente joven, ya no es César Acuña, ya me pasé 25 años en la política. Creo que la renovación de APP es con Martín Mamay”, exclamó.