Desde la ciudad de Chepén, el líder de Alianza para el Progreso y excandidato presidencial, anunció su retiro. (Foto: difusión)
Desde la ciudad de Chepén, el líder de Alianza para el Progreso y excandidato presidencial, anunció su retiro. (Foto: difusión)
/ DIFUSION
Por Redacción EC

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció su retiro de la política y señaló que se dedicará a tiempo completo a la formación de jóvenes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: