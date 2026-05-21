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APP contará con 83 candidatos en La Libertad para las próximas elecciones regionales y municipales. (Foto: GORE La Libertad)
APP contará con 83 candidatos en La Libertad para las próximas elecciones regionales y municipales. (Foto: GORE La Libertad)
Por Redacción EC

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, atribuyó a los medios de comunicación la responsabilidad por los resultados obtenidos por su agrupación en las recientes elecciones generales y afirmó que durante la campaña presidencial se difundieron informaciones que perjudicaron su imagen.

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