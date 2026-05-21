El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, atribuyó a los medios de comunicación la responsabilidad por los resultados obtenidos por su agrupación en las recientes elecciones generales y afirmó que durante la campaña presidencial se difundieron informaciones que perjudicaron su imagen.

“Los culpables, tengo que decirlo acá, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que han tratado de comunicar cosas que me han hecho mucho daño”, sostuvo Acuña durante una reunión con precandidatos de su partido en La Libertad.

El excandidato presidencial señaló que diversos cuestionamientos y denuncias relacionados con personas cercanas a su entorno político terminaron siendo asociados directamente a él, pese a que —según afirmó— no tuvo participación en actos de corrupción.

En esa línea, aseguró que existió una campaña de “mala información” en su contra durante el proceso electoral, situación que, consideró, afectó las posibilidades de su agrupación política.

“En todos los medios de comunicación es la primera en la historia política que ha habido una mala información en contra de un candidato presidencial. El caso del hermano de Acuña, el gerente de Acuña, el caso de EsSalud, responsable es Acuña, el contrato de una persona en Chiclayo, el responsable es Acuña. Hay razones para que la gente diga, oye que pasa con Acuña”, indicó.

Durante el encuentro partidario, César Acuña también anunció una renovación interna dentro de Alianza para el Progreso y afirmó que se impulsará una “nueva APP”, enfocada en apartar a militantes involucrados en presuntos casos de corrupción o actos de deslealtad partidaria.

Asimismo, indicó, APP contará con 83 candidatos en La Libertad para las próximas elecciones regionales y municipales, y tendrá presencia política en 23 regiones, 167 provincias y cientos de distritos del país.

“El objetivo es mantener una estructura política activa en todos los niveles”, expresó el fundador de APP ante dirigentes y precandidatos de su organización.