“Confío en que la justicia actuará con independencia e imparcialidad”, dijo Acuña.
“Confío en que la justicia actuará con independencia e imparcialidad”, dijo Acuña.
/ CESAR CAMPOS
Por Redacción EC

El Poder Judicial admitió a trámite la querella presentada por César Acuña contra Fernando Olivera Vega por la presunta comisión del delito de difamación agravada, según informó este jueves el líder de Alianza para el Progreso (APP).

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