El Poder Judicial admitió a trámite la querella presentada por César Acuña contra Fernando Olivera Vega por la presunta comisión del delito de difamación agravada, según informó este jueves el líder de Alianza para el Progreso (APP).

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, Acuña señaló que la decisión corresponde al 14.º Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima. El también exgobernador de La Libertad indicó que, en los próximos días, se convocará a juicio.

En el comunicado, Acuña sostuvo que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la crítica política, pero marcó una diferencia con las conductas que considera lesivas contra su honor. “Siempre he respetado la libertad de expresión y la crítica democrática, sin embargo, estas no pueden confundirse con la calumnia, la injuria y la difamación, conductas que vulneran el derecho al honor y la dignidad de las personas y sus familias” , señaló.

Comunicado de César Acuña.

“Confío en que la justicia actuará con independencia e imparcialidad”, agregó.

La acción judicial se originó a raíz de las declaraciones que Olivera realizó durante el debate presidencial de marzo en las que lo señala como líder de una supuesta organización criminal. También cuestionó el origen de su patrimonio y lanzó acusaciones relacionadas con su gestión en La Libertad.

Tras el debate, Acuña anunció que emprendería acciones legales contra Olivera. Sostuvo que las afirmaciones eran falsas y que habían afectado su “honor, imagen y buena reputación” y la de su familia. Posteriormente, formalizó la querella por difamación agravada ante el Poder Judicial.