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Resumen

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César Acuña llega acompañado de Luis Valdez a visitar a presidenta electa Keiko Fujimori. (Fotos: César Saucedo / GEC)
César Acuña llega acompañado de Luis Valdez a visitar a presidenta electa Keiko Fujimori. (Fotos: César Saucedo / GEC)
Por Alexander Villarroel Zurita

Luis Valdez, secretario ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso (APP), niega que exista una cuota política o un acuerdo con el gobierno de Keiko Fujimori para colocar a dirigentes o militantes en cargos públicos. Además, defiende el papel que tuvo el partido durante el último quinquenio y explica la estrategia de la agrupación con miras a un inminente proceso de reinscripción y a las próximas Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), previstas para este 4 de octubre.