Rafael López Aliaga, quien encabeza la lista de Renovación Popular para la Alcaldía de Lima, afirmó que si no gana las elecciones asumirá como regidor municipal.

“Yo, en este momento, soy candidato a teniente alcalde y punto. Si salgo alcalde o no salgo alcalde, discutamos de eso cuando salga o no. [Si no gano], asumiré como regidor. El regidor con bancada tiene mucho rol: fiscaliza al alcalde. Me interesa justamente para verificar que no se roben la plata”, señaló en declaraciones al programa “Al final del día”, de Canal N.

Sin embargo, sus antecedentes generan dudas sobre el cumplimiento de ese compromiso: inicialmente aseguró que no renunciaría a la Alcaldía de Lima para postular a la Presidencia, pero finalmente lo hizo. Luego, tras postular al Senado, mantuvo en suspenso la posibilidad de no jurar el cargo, incluso antes de la primera vuelta. Finalmente, justificó su decisión de no asumir el escaño alegando un supuesto fraude electoral.

Antecedentes

López Aliaga ganó las elecciones del 2022 y, en enero del 2023, se convirtió en el alcalde de Lima. Su mandato culminaba en enero del 2027; sin embargo, pese a que lo había descartado, renunció en octubre del año pasado para lanzarse como candidato a la Presidencia de la República.

“[¿Usted no va ser candidato a la Presidencia en el 2026?] No, y te digo por qué: Por el bien del Perú. Por el bien de mi país. Tiene que haber una coalición de partidos demócratas”, señaló en declaraciones Latina, una semana después de haber ganado las elecciones municipales.

Tras conocer los resultados a boca de urna, el candidato a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), señaló que no se considera todavía como ganador de las elecciones regionales y municipales llevadas a cabo este domingo a nivel nacional; y pidió a sus personeros que defiendan el voto de su agrupación, pues consideró a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como una institución dudosa. (Foto: GEC)

El 29 de octubre del 2025, el autodenominado ‘Porky’ anunció su postulación a la Presidencia del Perú y al Senado Nacional, como cabeza de lista.

López Aliaga detalló ese día que, personalmente, no quería presentar esa candidatura al Congreso bicameral, pero que lo hacía por el “factor de arrastre” y como “aval” a toda la lista. Sin embargo, dejó en duda si asumiría el cargo.

“Pero también se lo dije al CEN del partido: podría ser que yo no jure. (…) Y lo digo con tiempo también, para que no sea sorpresa para nadie. Pero sí quiero que el factor de arrastre, que es la percepción, esté a favor de Renovación. Y ese es un aval, que encabece la lista del Senado nacional (…) es un aval a toda esa lista. Estoy poniendo mi nombre y apellido, mi prestigio y mi trayectoria a favor de la lista del Senado nacional”, comentó.

No obstante, ‘Porky’ usó el desorden en la organización de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 y un supuesto fraude para perjudicarlo como excusa para no asumir el cargo de senador.

En dichos comicios López Aliaga ocupó el tercer lugar y no logró pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, sí alcanzó escaño en la Cámara de Senadores con más de 290 mil votos a nivel nacional.

Tras ello, López Aliaga reiteró en diversas ocasiones que no juraría ni asumiría el cargo de senador, pese a haber sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y anunció su postulación como teniente alcalde de Lima.

Su inscripción fue inicialmente rechazada por el organismo electoral, pero finalmente este falló a su favor. Poco después de la decisión, Luis Rubio, candidato de su partido, renunció a su postulación, dejando el camino libre a ‘Porky’ en la carrera por el sillón municipal.

El exalcalde de Lima ya fue proclamado senador electo, pero busca competir por la tenencia de alcaldía en la plancha de Luis Rubio, de Renovación Popular. Foto: Jesús Maza / Caretas

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Opinión

En diálogo con El Comercio, el analista político y especialista en derecho electoral Alejandro Rospigliosi cuestionó la credibilidad de Rafael López Aliaga. Recordó que no sería la primera vez que el exalcalde incumple un compromiso electoral.

“Yo creo que el señor ya no tiene credibilidad porque él dijo lo mismo cuando ganó las elecciones a la Alcaldía de Lima en el 2022 [...] Dijo que iba a acabar su periodo y no cumplió”, sostuvo Rospigliosi.

“Por segunda vez postula como candidato presidencial y como senador, gana, tampoco cumplió y ahora dice esta promesa; yo creo que no tiene credibilidad”, afirmó.

Rospigliosi estableció, además, una diferencia entre la situación de López Aliaga como senador electo y su eventual desempeño como regidor. Según explicó, mientras que el cargo de senador no sería renunciable, un regidor sí podría renunciar legalmente.

“A diferencia de senador, que es un cargo no renunciable —por lo que lo hecho en el Jurado Nacional de Elecciones es algo inconstitucional—, en el caso del regidor sí puede renunciar legalmente, así que yo creo que lo va a hacer”, sostuvo.

“Yo no lo veo al señor yendo a la municipalidad, a las asambleas del Consejo Municipal; yo creo que se va a aburrir porque a él no le gusta el tema de parlar, a él le gusta ejecutar. Por eso es que no aceptó el Senado”, puntualizó.

Reacciones

Los candidatos al sillón municipal de Ahora Nación y Podemos Perú, Susel Paredes y Daniel Urresti, cuestionaron las declaraciones del autodenominado ‘Porky’. Se sumó a las críticas Yuri Castro, quien encabeza la lista de Perú Libre.

“No le creo nada. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso, y él ha mentido muchas veces. ¿Les parece que Lima es una potencia mundial toda inundada, llena de tráfico? A ese señor no le creo ni lo que come”, manifestó Paredes a El Comercio.

A su turno, Urresti declaró que respeta la decisión de López Aliaga y subrayó que, al postular a una elección, el candidato “tiene que estar dispuesto a asumir la responsabilidad que los ciudadanos le otorguen con su voto”.

“Yo estoy postulando para ser alcalde de Lima y estoy trabajando para ganar. No estoy pensando qué cargo asumiré si pierdo; estoy pensando qué voy a hacer desde el primer día si los limeños me dan su confianza. Al final, serán ellos quienes decidan dónde debe estar cada uno”, expresó a este Diario.

En tanto, Castro también expresó sus reparos: “Al señor López Aliaga no le creo ni lo que come, de verdad. Todos sabemos que aunque él diga que su palabra vale oro, la realidad es que no vale nada”.