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El dilema de irse de la política

“Que ahora APP esté obligado a reinscribirse no descarta su reinvención futura, como cuando el 2006 le quitó al Partido Aprista su histórico bastión electoral del norte”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Que César Acuña le haya dicho “chau” a la política no significa que este adiós alcance necesariamente a Alianza para el Progreso.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.