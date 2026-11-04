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Ser o no ser

“Involucrarse en la política peruana parece, a primera vista, una decisión irracional. Los costos personales y profesionales pueden superar ampliamente los beneficios”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Máster en Psicología Política

    icono te lo cuento
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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    “To be or not to be”, el célebre verso de Shakespeare, suele traducirse como “ser o no ser”. En su sentido más literal, plantea el dilema entre existir y dejar de existir, entre mantenerse con vida y abrazar la muerte. Sin embargo, el verbo ‘to be’ también puede traducirse como “estar”, una distinción que permite explorar otros matices.

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