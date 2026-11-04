“To be or not to be”, el célebre verso de Shakespeare, suele traducirse como “ser o no ser”. En su sentido más literal, plantea el dilema entre existir y dejar de existir, entre mantenerse con vida y abrazar la muerte. Sin embargo, el verbo ‘to be’ también puede traducirse como “estar”, una distinción que permite explorar otros matices.

En “Hamlet”, esta frase forma parte de un monólogo en el que el protagonista reflexiona sobre el sufrimiento y los obstáculos de la vida, llegando incluso a mencionar la lentitud de la justicia y los abusos del poder. Hamlet se pregunta si es preferible soportar estas adversidades o ponerles fin, aun cuando la alternativa implique enfrentarse a lo desconocido.

Recuerdo este célebre monólogo a propósito de una pregunta que me hago permanentemente: ¿por qué las personas se involucran en la política peruana? Es, en cierto sentido, una pregunta sobre “estar o no estar”, sobre la decisión de participar activamente en los asuntos que determinan el rumbo del país.

En un entorno donde la crítica suele hacer más ruido que el respaldo, donde los intereses se imponen sobre las ideas, donde el riesgo judicial es permanente y donde el conflicto predomina sobre el diálogo, ¿por qué alguien estaría dispuesto a asumir semejantes costos? ¿Por qué elegir “estar” cuando los sacrificios personales pueden ser enormes y el beneficio social de nuestros esfuerzos, en el mejor de los casos, marginal?

Pienso, especialmente, en los políticos experimentados, que conocen las dificultades de impulsar cambios positivos. ¿Por qué aceptar cargos donde la burocracia paraliza cualquier iniciativa? ¿Por qué postular al Congreso cuando incluso las propuestas más razonables pueden naufragar en las comisiones? ¿Por qué fundar partidos que difícilmente sobrevivirán a una elección? ¿Por qué asumir responsabilidades que podrían traducirse en una década de investigaciones judiciales?

Involucrarse en la política peruana parece, a primera vista, una decisión irracional. Los costos personales y profesionales pueden superar ampliamente los beneficios. Estoy convencida de que se requiere una disposición particular para librar esa batalla permanentemente.

Shakespeare escribió: “La conciencia nos hace a todos cobardes”. En el monólogo, Hamlet sugiere que la reflexión sobre las consecuencias de nuestros actos puede conducirnos a la indecisión. Anticipar el sufrimiento y los riesgos termina por paralizarnos.

Esta reflexión también resulta pertinente para quienes ya ejercen el poder. Con frecuencia nos preguntamos por qué un gobierno no hace lo suficiente, por qué evita decisiones difíciles o por qué parece atrapado en una indecisión permanente.

Quizás la respuesta sea menos misteriosa de lo que imaginamos. Lo que algunos califican de cobardía, desde la comodidad de quienes nunca han asumido responsabilidades políticas, puede ser simplemente un cálculo racional. Si actuar amenaza la propia supervivencia, la inacción se convierte en una alternativa tentadora.

No significa que esa conducta sea correcta ni que debamos resignarnos a ella. Una decisión puede ser racional para quien gobierna y, al mismo tiempo, perjudicial para quienes son gobernados.

En ese cálculo, muchos gobiernos terminan eligiendo sobrevivir, aun cuando ello implique prolongar el sufrimiento y la parálisis.

Y así llegamos a nuestra última pregunta: ¿sobrevivir a costa de qué?