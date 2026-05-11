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Resumen

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De Alice Wagner, un detalle de “Mecanismo de compensación” (escultura).
De Alice Wagner, un detalle de “Mecanismo de compensación” (escultura).
/ LUIS LAMA
Por Enrique Planas

No hablamos de una madre ideal para ilustrar una tarjeta de felicitación. En la escena VII del primer acto de su tragedia, Lady Macbeth menciona que sería capaz de “triturar la cabeza de su recién nacido”, si lo viera tan cobarde como su marido. Y en otro momento, afirma que desearía que de sus senos, en lugar de miel, brotara hiel.

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