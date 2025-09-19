“Como te gusta”: un Shakespeare irreverente que combina teatro, humor criollo y un DJ en escena

El título lo dice todo: “Como te gusta”. No es una traducción literal de “As You Like It”, sino una versión con picardía criolla, cargada de ironía y sabor local. En esa elección —más cercana al doble sentido, a lo peruano y lo travieso— ya está la declaración de intenciones del montaje: un Shakespeare que se libera de lo académico para volver a las presentaciones donde el público se refleja a través de la comedia.

La trama, fiel al clásico pero teñida de contemporaneidad, nos muestra a la joven Rosalinda condenada al destierro. Al mismo tiempo, Orlando, amante apasionado y noble, escapa de un mundo que le resulta hostil. Ambos se reencuentran en el bosque sin reconocerse, disfrazados de otros, rodeados de personajes que se reinventan. En ese escenario donde las normas sociales se disuelven y los roles de género se invierten, Shakespeare hace estallar el enredo: confusiones, celos, revelaciones y, finalmente, el triunfo del amor en todas sus formas.

“Lo que me interesaba era preguntarme qué podíamos decir nosotros de una comedia que tiene más de cuatrocientos años. No queríamos repetir fórmulas. Por eso decidimos apropiarnos de la obra con irreverencia, como si Radiohead pudiera sonar como un bolero criollo”, menciona Fernando Castro, director de esta puesta en escena.

El elenco de “Como te gusta” en escena: una versión peruana de Shakespeare que mezcla humor criollo, música en vivo y un DJ en el escenario.

Un teatro abierto

El montaje no solo reimagina el texto desde un enfoque lúdico, sino que introduce un elemento inesperado: un DJ en escena que convierte la representación en concierto. Las canciones —versiones en español de himnos británicos— acompañan los momentos más intensos, ya sea con humor o con emoción. “Desde que se traduce una obra se pervierte —afirma Castro—. Y esa perversión es la manera más fiel de interpretar a alguien en nuestra propia lengua”.

La experiencia teatral se enriquece con una puesta visual original: un bosque que no imita la naturaleza, sino que se vuelve metáfora de la libertad, un espacio donde los personajes se enfrentan a sí mismos y al juego del amor. El público también se involucra con la propuesta del director: pueden entrar y salir del teatro, se ven interpelados por los personajes y se encuentran con sorpresas inesperadas.

“Queríamos darle a la obra ese espíritu de la calle, del cómico que se gana al público en el mercado. Ese ritmo rompe la solemnidad y devuelve el teatro a su condición de fiesta popular”, cuenta el director.

Con humor criollo y escenografía contemporánea, “Como te gusta” transforma la experiencia teatral en una fiesta de enredos, música y sátira.

En ese sentido, la obra apuesta por explorar cómo lo que elegimos para ocultar revela, en realidad, quiénes somos. “Todos interpretamos papeles, pero ¿esos roles los elegimos nosotros o nos los imponen? —explica Castro—. Y ahí está también el sentido de por qué seguimos necesitando el teatro hoy, incluso con Netflix o Instagram. Porque sigue siendo un ritual primitivo, una locura compartida en una sala oscura que nos conecta con nuestras propias máscaras”.

Con un elenco conformado por Carolina Cano, Diego Sakuray, Anaí Padilla, Sebastián Ramos, Walter Ramírez, Sol Nacarino y Emmanuel Caffo, “Como te gusta” ofrece lo que promete con su título: una comedia romántica que dialoga con el presente sin renunciar a la esencia shakesperiana clásica.