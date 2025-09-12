“Laponia”: La obra que pone a la Navidad como campo de batalla familiar

En un salón finlandés, dos familias peruanas se preparan para celebrar Navidad, hasta que una frase lo cambia todo: “Papá Noel no existe”. La confesión abre la puerta a un torbellino de discusiones donde la ilusión y la verdad se enfrentan sin tregua. Así, “Laponia” no solo muestra la magia de las fiestas, sino que también desnuda la fragilidad de los lazos familiares.

“Me encanta ver cómo, en el escenario, se pueden hacer cosas que en la vida real no nos atrevemos a hacer en una reunión con amigos o parientes. Esa libertad que da el teatro me hace disfrutar muchísimo, incluso a personas como yo, un declarado hater de la Navidad”, señala el director Juan Carlos Fisher.

Carlos Carlin, Melania Urbina, Óscar López Arias, Magdyel Ugaz y Gianella Neyra es el elenco que conforma esta nueva obra de teatro dirigida por Juan Carlos Fisher. (Foto: Difusión)

La comedia, escrita por Cristina Clemente y Marc Angelet, se presenta con un giro local: Mónica y su familia viajan desde Perú hasta Finlandia para celebrar junto a su hermana. El contraste no puede ser mayor: un país que presume los mejores índices de bienestar del mundo frente a otro que se debate entre el caos cotidiano y lo criollo. Dos hermanas, dos países y dos estilos de crianza totalmente distintos.

“Esa contraposición nos permitió hablar no solo de estilos de crianza, sino también de relaciones, de la comida, de todo aquello que nos caracteriza y que, puesto en juego, se convierte en una pregunta abierta: ¿cómo convivimos con esas diferencias?”, añade Fisher.

El dilema navideño

El eje dramático de Laponia se sostiene en una pregunta universal: ¿es mejor preservar la ilusión o revelar la verdad? La confesión sobre Papá Noel es apenas la chispa inicial; lo que se discute realmente es la forma en que construimos la infancia, los afectos y la convivencia en familia.

La confrontación entre Perú y Finlandia funciona como un espejo que contrapone dos mundos: de un lado, la precisión nórdica, ordenada y pragmática; del otro, la espontaneidad peruana, que convive con la precariedad y el ingenio. Aunque en ambos casos la ilusión se mantiene viva, los resultados son distintos y muestran cómo cada cultura negocia sus propias contradicciones.

“La ilusión compartida es poderosa: cuando el Perú clasificó al Mundial, incluso los que no somos futboleros vivimos un orgullo colectivo enorme. Esos momentos nos recuerdan que la ilusión aquí existe para unirnos más allá de nuestras diferencias”, sostiene Fisher.

¿Verdad o ilusión? Esta comedia llega para demostrar al público que la Navidad no solo es una festividad, sino un momento decisivo para muchos. (Foto: Difusión)

La figura de Papá Noel no se desarrolla en detalle dentro de la obra. Lo que está en juego es cómo los adultos deciden cuándo proteger la fantasía y cuándo revelar la verdad a los más pequeños. Esa tensión atraviesa a todos los personajes y conecta con un dilema cotidiano: elegir entre sostener la inocencia o enfrentar la realidad.

Para llevar la historia a escena el elenco está conformado por Carlos Carlín, Melania Urbina, Óscar López Arias y Magdyel Ugaz encabezan la temporada, a la que se suma Gianella Neyra en la segunda parte. “Lo bonito es que todos, al final, necesitamos creer en algo, estemos o no de acuerdo con las formas —subraya Fisher—. Ahí está el corazón: en recordarnos que, por encima de las posturas, lo que realmente queremos es querer y ser queridos”.