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"La profesora", del dramaturgo español Eduardo Galán, se estrenará el 4 de septiembre en el Teatro Ricardo Blume, con dirección de Mateo Chiarella
"La profesora", del dramaturgo español Eduardo Galán, se estrenará el 4 de septiembre en el Teatro Ricardo Blume, con dirección de Mateo Chiarella
/ Diego Bernal Lagos
Por Ángel Navarro Quevedo

En el Perú existen más de medio millón de docentes, pero pocas veces se habla de la carga emocional que implica sostener, todos los días, las historias de decenas de estudiantes y sus familias. Esa es la grieta por la que se cuela “La profesora”, la obra del dramaturgo español Eduardo Galán que llegará por primera vez a Sudamérica el 4 de septiembre al Teatro Ricardo Blume, bajo la dirección de Mateo Chiarella.

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