La obra cuenta con la dirección de Mateo Chiarella Viale y la producción de Carlos Arana y Aranwa Teatro | Foto: Difusión
La obra cuenta con la dirección de Mateo Chiarella Viale y la producción de Carlos Arana y Aranwa Teatro | Foto: Difusión
Por Redacción EC

“La Profesora”, obra teatral escrita por el dramaturgo español Eduardo Galán, se estrenará en Lima el próximo 4 de septiembre del 2026 en el Teatro Ricardo Blume, con las actuaciones de Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar, bajo la dirección de Mateo Chiarella Viale y la producción de Carlos Arana junto a Aranwa Teatro.

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