“La Profesora”, obra teatral escrita por el dramaturgo español Eduardo Galán, se estrenará en Lima el próximo 4 de septiembre del 2026 en el Teatro Ricardo Blume, con las actuaciones de Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar, bajo la dirección de Mateo Chiarella Viale y la producción de Carlos Arana junto a Aranwa Teatro.

La trama presenta a América Alcalá, una docente cercana a la jubilación que teme a la vejez y a la soledad, mientras intenta ayudar a Daniela, una estudiante adolescente que atraviesa un proceso de transición personal.

Las funciones se realizarán los días viernes, sábados y lunes a las 8:00 p. m., y los domingos a las 7:00 p. m. | Foto: Difusión

Para abordar la situación, Alcalá cita a tutorías a Ortiz, el padre de Daniela, un trabajador de supermercado sin estudios superiores. Esto expone marcadas brechas sociales y culturales, iniciando un proceso de transformación mutua que aborda temas como la empatía, los prejuicios y la comunicación familiar.

“La historia transcurre en un entorno cotidiano, pero en ese universo aparentemente común irrumpen emociones de gran intensidad”, afirmó el director, agregando que la puesta en escena transmite un mensaje optimista.

La elegancia se reescribe en cada aparición de Zendaya. En la última alfombra roja de 'La Odisea', deslumbró con un vestido blanco de 'Materias Fecales' que evocaba la figura mitológica de Atenea.

La temporada en Lima se extenderá por cuatro semanas. Las funciones se realizarán los días viernes, sábados y lunes a las 8:00 p. m., y los domingos a las 7:00 p. m., con entradas disponibles en Ticketmaster.

El montaje llega a la capital peruana tras su estreno en Estados Unidos y posteriores temporadas en España y México, así como ganar diferentes premios en la ciudad de New York.

VIDEO RECOMENDADO: