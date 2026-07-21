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La nueva temporada de "Ipacankure" se presentará del 7 al 30 de agosto, con funciones los viernes y sábados a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. en el Teatro Ricardo Roca Rey. (Créditos: Paulo Yataco)
La nueva temporada de "Ipacankure" se presentará del 7 al 30 de agosto, con funciones los viernes y sábados a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. en el Teatro Ricardo Roca Rey. (Créditos: Paulo Yataco)
Por Ángel Navarro Quevedo

A los 16 años, Alberto Ísola ya sabía que quería ser director de teatro cuando vio por primera vez "Ipacankure“. La obra de César Vega Herrera, estrenada originalmente en 1969, se presentó entonces en la sala de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas (ANEA), hoy Teatro San Marcos, en Lampa. Ísola no entendió todo lo que vio aquella noche, pero el texto quedó dando vueltas en su memoria durante décadas. Ahora, casi 60 años después, regresa a él desde la dirección, en el Teatro Ricardo Roca Rey.

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