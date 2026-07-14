Los miedos infantiles se convierten en el punto de partida de “Una pijamada de valientes”, una propuesta de teatro musical para toda la familia que continúa su temporada en el Teatro de Lucía, en Miraflores, con funciones los sábados y domingos a las 4 p.m. hasta el 26 de julio.

Escrita por Mario Mendoza y dirigida por Stephany Iriarte, la obra sigue a Morphie, un cazador de pesadillas de la Oficina de los Sueños que debe recuperar un miedo perdido. En su misión conoce a Leo y Mimi, con quienes emprende un recorrido por el Laberinto de las Pesadillas. Durante la aventura, los personajes descubren que el miedo no desaparece al combatirlo, sino al aprender a transformarlo en una herramienta para crecer.

La puesta en escena busca ir más allá del formato teatral convencional mediante una experiencia inmersiva que combina tres canciones originales, música en vivo, efectos sensoriales y una escenografía diseñada para transportar al público infantil a un universo fantástico.

El proyecto nació tras una investigación sobre los temores más frecuentes en niños de entre 6 y 9 años. A partir de esos hallazgos, el equipo desarrolló una historia que plantea el miedo como una emoción natural del desarrollo y no como un obstáculo, incorporando además referencias al contexto actual marcado por la digitalización y los cambios posteriores a la pandemia.

“Esta obra nos recuerda que sentir miedo es parte de ser humanos, y que cuando aprendemos a mirarlo de frente y transformarlo en valentía, puede convertirse en una de nuestras mayores fortalezas”, señala la directora Stephany Iriarte. El elenco está conformado por Andrés Vallas, Fernando Huamán, Valeria Herrera, María Belén Rodríguez y Rodrigo Alvarado.

“Una pijamada de valientes” es un proyecto autogestionado que marca el cierre de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), desarrollado por un grupo de estudiantes que apostó por crear una propuesta enfocada en el bienestar emocional de la infancia.