"Una pijamada de valientes" es una obra para toda la familia.
"Una pijamada de valientes" es una obra para toda la familia.
/ Renzo Olaya
Por Redacción EC

Los miedos infantiles se convierten en el punto de partida de “Una pijamada de valientes”, una propuesta de teatro musical para toda la familia que continúa su temporada en el Teatro de Lucía, en Miraflores, con funciones los sábados y domingos a las 4 p.m. hasta el 26 de julio.

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