El actor Carlos Casella, protagonista de la obra, retornó a Perú muy emocionado y resaltó que el mensaje universal de la historia rompió las barreras culturales | Foto: Difusión
El actor Carlos Casella, protagonista de la obra, retornó a Perú muy emocionado y resaltó que el mensaje universal de la historia rompió las barreras culturales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El teatro peruano consolidó su impacto internacional con el rotundo éxito de la obra “O Father” en sus recientes presentaciones por España y Francia. La autoficción escrita y dirigida por el dramaturgo peruano Daniel Fernández, demostró la madurez de las artes escénicas nacionales, logrando conmover a audiencias europeas y abriendo las puertas a futuras temporadas en el viejo continente tras una recepción sumamente cálida y salas llenas.