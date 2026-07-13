El teatro peruano consolidó su impacto internacional con el rotundo éxito de la obra “O Father” en sus recientes presentaciones por España y Francia. La autoficción escrita y dirigida por el dramaturgo peruano Daniel Fernández, demostró la madurez de las artes escénicas nacionales, logrando conmover a audiencias europeas y abriendo las puertas a futuras temporadas en el viejo continente tras una recepción sumamente cálida y salas llenas.

El actor Carlos Casella, protagonista de la obra, retornó a Perú muy emocionado y resaltó que el mensaje universal de la historia rompió las barreras culturales. “Personalmente ha sido muy enriquecedor poder presentar la obra y ver las reacciones de un público que es de una cultura diferente pero que se ha conmovido y se ha identificado con lo que la obra tenía que decir. Eso ha sido un éxito porque confirma que el tema de la obra es universal”, destacó.

A pesar de los prejuicios iniciales sobre las audiencias locales, el público de España y Francia se entregó por completo a la propuesta de “O Father”. “Me habían dicho que el público francés era más frío, pero no fue el caso, fueron muy entregados a la obra… Y al estar en Francia, hicimos algo diferente: El inicio de la obra, en la que yo me presento y le doy la bienvenida al público, así es como empieza la obra, lo hice en francés. Fue un reto que disfruté… Y no fue todo, en la ciudad de Nantes, hicimos la obra con subtítulos en francés, como se hace en la ópera, por ejemplo, y funcionó muy bien”.

Además, indicó que el impacto en el público europeo reafirma la calidad de las producciones de nuestro país: “Siempre estamos mirando y recibiendo propuestas de afuera cuando nuestras propuestas son tan buenas como las extranjeras, y eso solo me da ganas de que el mundo conozca más de nuestro teatro”.

El viaje de “O Father” a Europa se consolidó como un esfuerzo de gestión cultural independiente. El éxito de estas primeras funciones marca apenas el primer capítulo de un recorrido que promete extenderse a más ciudades y plazas teatrales.

“Sí, gracias al recibimiento y el interés en la obra, nuestra meta es tener una temporada. Ya estamos conversando con programadores de diferentes teatros, y lo anunciaremos cuando se concrete, pero, de lo que sí estamos seguros es que estas presentaciones han sido las primeras fechas de algo que recién comienza”.

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