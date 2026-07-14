Yvonne Frayssinet, Johanna San Miguel y Andrea Luna protagonizan la comedia "Corazón de Loba". (Foto: Difusión)
Yvonne Frayssinet, Johanna San Miguel y Andrea Luna protagonizan la comedia "Corazón de Loba". (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La comedia “Corazón de Loba” regresa a los escenarios con una nueva temporada en el Teatro Claretiano de San Miguel. La puesta en escena incorpora a Yvonne Frayssinet, quien se suma al elenco conformado por Johanna San Miguel y Andrea Luna para ofrecer una propuesta cargada de humor, sátira y situaciones desbordadas.

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