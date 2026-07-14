La comedia “Corazón de Loba” regresa a los escenarios con una nueva temporada en el Teatro Claretiano de San Miguel. La puesta en escena incorpora a Yvonne Frayssinet, quien se suma al elenco conformado por Johanna San Miguel y Andrea Luna para ofrecer una propuesta cargada de humor, sátira y situaciones desbordadas.

La historia reúne a tres actrices de distintas generaciones que reciben la oportunidad de participar en el casting de una gran producción internacional. Sin embargo, lo que parecía ser la audición de sus sueños se transforma rápidamente en un enfrentamiento marcado por los egos, las rivalidades y las frustraciones.

La experimentada actriz Yvonne Frayssinet interpreta a ‘Blanca Luz’, una actriz de amplia trayectoria convencida de que la industria dejó de reconocer el lugar que considera merecer.

Yvonne Frayssinet, Johanna San Miguel y Andrea Luna protagonizan la comedia "Corazón de Loba". (Foto: Difusión)

Por su parte, Johanna San Miguel da vida a ‘Emperatriz’, una diva que reclama constantemente por la falta de reconocimiento a su talento, mientras que Andrea Luna encarna a ‘Flavia’, una influencer que consigue el papel más importante de su carrera gracias a la popularidad de sus seguidores.

La producción se presenta como una comedia feroz, ácida y con un marcado estilo pop, además de rendir homenaje al universo de las telenovelas latinoamericanas. En este escenario, el drama se impone sobre la realidad y las emociones de los personajes terminan desbordándose en cada escena.

Con un gran set de televisión como escenografía, música en vivo y una sucesión de situaciones cada vez más disparatadas, “Corazón de Loba” plantea que el verdadero espectáculo no ocurre frente a las cámaras, sino detrás del ego de cada una de sus protagonistas.

La puesta en escena reúne los textos de Eduardo Adrianzén, la dirección general de David Carrillo, la dirección artística de Pepe Corzo y la producción de Doris Espinoza. La temporada se desarrolla todos los fines de semana de julio y agosto en el Teatro Claretiano, ubicado en el distrito de San Miguel, con funciones los viernes y sábados a las 8:30 p.m. y los domingos a las 7 p.m.