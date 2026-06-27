Resumen

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El actor Sebastián Stimman interpreta a Silvio, protagonista de “Cariño malo”. (Foto: Paola Vera)
El actor Sebastián Stimman interpreta a Silvio, protagonista de “Cariño malo”. (Foto: Paola Vera)
Por Oscar García

La obra “Cariño malo” nace de una biografía dividida entre dos países. Su autor, el dramaturgo y actor Alejandro Clavier, nació en Venezuela, pero lleva quince años viviendo en el Perú, el país de su madre. Esa doble pertenencia, no exenta de tensiones, ha sido el motor de la que considera su obra más personal a la fecha. Lo venezolano, en palabras de Clavier, aparece en la forma. El montaje adopta la estructura de una radionovela: actores que producen efectos de sonido en vivo y emociones que se desbordan sin freno. Es el mundo del melodrama latinoamericano en su versión más pura. Clavier creció viendo telenovelas venezolanas siendo un niño gay, y ese universo —el erotismo, la violencia, el humor exagerado— quedó grabado en su imaginario para siempre.

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