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Resumen

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El cantautor panameño Rubén Blades tiene un cariño especial por el Perú. Llegará a Lima con su Fotografías Tour, acompañado por la Roberto Delgado Big Band. (Foto: Federico Galbraith)
El cantautor panameño Rubén Blades tiene un cariño especial por el Perú. Llegará a Lima con su Fotografías Tour, acompañado por la Roberto Delgado Big Band. (Foto: Federico Galbraith)
/ FGALBRAITH
Por Aarón Ormeño Hurtado

Rubén Blades (Ciudad de Panamá, 1948) recorre su repertorio como si caminara por las calles. El peligroso Pedro Navaja, el melancólico Pablo Pueblo y un señor que va dejando una vibrante estela de perfume a su paso son algunos de los personajes que el compositor panameño ha creado para contar historias. Sus canciones son cuentos breves y exploran la crudeza de la realidad de América Latina, aunque podría tratarse de cualquier parte del mundo. Con más de 50 años de carrera es una de las figuras más importantes de la música en español. Su poesía se baila y también invita a reflexionar.

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