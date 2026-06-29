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La última gira de Rubén Blades en Lima: historias que perduran

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La última gira de Rubén Blades en Lima: historias que perduran

Rubén Blades, una leyenda de la música latinoamericana, se presenta en Lima con su ‘Fotografías Tour’. A sus 75 años, reflexiona sobre su legado y la conexión con sus canciones que han marcado generaciones. ¿Qué nos depara esta última gira?

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