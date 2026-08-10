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Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el oeste de Colombia
Un potente sismo de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 107 km. El gobernador del departamento confirmó heridos y severos daños materiales en edificaciones. (Video: América TV)
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