(Fotos: Difusión)
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Por Redacción EC

La cocina contemporánea peruana es un testimonio vivo de libertad y vanguardia, un territorio donde la tradición no se replica, sino que se reinventa. En los últimos años, una generación de chefs ha decidido romper moldes, utilizando la megadiversidad de insumos de nuestras regiones como un lienzo para plasmar visiones artísticas personales.

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