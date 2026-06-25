La cocina contemporánea peruana es un testimonio vivo de libertad y vanguardia, un territorio donde la tradición no se replica, sino que se reinventa. En los últimos años, una generación de chefs ha decidido romper moldes, utilizando la megadiversidad de insumos de nuestras regiones como un lienzo para plasmar visiones artísticas personales.
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No se trata solo de aplicar técnicas innovadoras o texturas inesperadas, sino de contar historias profundas a través del plato, transformando el acto de comer en una experiencia conceptual que desafía los sentidos y dialoga con las corrientes gastronómicas globales. En los Premios Somos reconocemos esa apuesta.
Te invitamos a descubrir quiénes son los nominados de este año, adentrarte en sus particulares filosofías culinarias y votar por la propuesta que consideres que está redefiniendo los límites de nuestra mesa.
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.
Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.
Estos son los nominados en la categoría Restaurante de cocina contemporánea de los Premios Somos 2026:
Dirección: Jirón Domeyer 296, Barranco.
Dirección: Av. Almte. Miguel Grau 203A, Barranco.
Dirección: Av. La Paz 604, Miraflores.
Dirección: Av. Tudela y Varela 162, San Isidro.
Dirección: Bajada de los Baños 321, Barranco.
Dirección: Av. Tudela y Varela 191, San Isidro.
Dirección: Calle Alcanfores 174, Miraflores.
Dirección: Jr. Domeyer 260, Barranco.
Dirección: Av. Conquistadores 396, San Isidro.
Dirección: Calle Elías Aguirre 179, Miraflores.
Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.