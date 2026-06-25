La cocina contemporánea peruana es un testimonio vivo de libertad y vanguardia, un territorio donde la tradición no se replica, sino que se reinventa. En los últimos años, una generación de chefs ha decidido romper moldes, utilizando la megadiversidad de insumos de nuestras regiones como un lienzo para plasmar visiones artísticas personales.

No se trata solo de aplicar técnicas innovadoras o texturas inesperadas, sino de contar historias profundas a través del plato, transformando el acto de comer en una experiencia conceptual que desafía los sentidos y dialoga con las corrientes gastronómicas globales. En los Premios Somos reconocemos esa apuesta.

Te invitamos a descubrir quiénes son los nominados de este año, adentrarte en sus particulares filosofías culinarias y votar por la propuesta que consideres que está redefiniendo los límites de nuestra mesa.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Restaurante de cocina contemporánea de los Premios Somos 2026:

Awicha

Dirección: Jirón Domeyer 296, Barranco.

Clon

Dirección: Av. Almte. Miguel Grau 203A, Barranco.

Contraste

Dirección: Av. La Paz 604, Miraflores.

Cosme

Dirección: Av. Tudela y Varela 162, San Isidro.

Menú

Dirección: Bajada de los Baños 321, Barranco.

Picnic

Dirección: Av. Tudela y Varela 191, San Isidro.

Quipas

Dirección: Calle Alcanfores 174, Miraflores.

Siete

Dirección: Jr. Domeyer 260, Barranco.

Verbena

Dirección: Av. Conquistadores 396, San Isidro.

Xoma

Dirección: Calle Elías Aguirre 179, Miraflores.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.