Rubén Blades le dice adiós a Willie Colón: “A su familia le envío mi sentido pésame”

Rubén Blades le dice adiós a Willie Colón con emotivo mensaje en redes sociales. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El cantante panameño Rubén Blades envió este sábado el sentido pésame a los familiares de Willie Colón, tras la muerte del emblemático salsero con quien formó uno de los dúos más exitosos de la historia de ese género y mantenía una vieja enemistad por una disputa económica y judicial.

