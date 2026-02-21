“Su legado vivirá”: Bobby Valentín, el ‘Rey del Bajo’, le dice adiós a Willie Colón

Willie Colón, legendario trombonista, compositor, productor y leyenda de la salsa, falleció la mañana de este sábado 21 de febrero a los 75 años de edad, generando una ola de consternación entre sus colegas de la Fania All-Stars.

Uno de los primeros en reaccionar fue el bajista Bobby Valentín, conocido como el Rey del Bajo, quien apenas un día antes había convocado a una cadena de oración por la salud de su compañero.

“Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara, pero su voluntad fue otra”, expresó. “Me uno al dolor de la familia, amigos y colegas por la partida de un gran visionario con una identidad propia. Su legado vivirá en todos nosotros”.

Colón, quien habría sido internado en un hospital de Nueva York debido a complicaciones respiratorias que se agravaron desde el pasado 18 de febrero, murió en paz y acompañado por su familia.

“Partió esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, dice el comunicado.

Comunicado del fallecimiento de Willie Colón

La carrera de Willie Colón

Nacido en el Bronx en 1950, debutó a los 16 años con el álbum "El Malo" (1967), luego formó junto a Héctor Lavoe una de las duplas más influyentes de la historia, popularizando himnos como “Che Che Colé”, “Calle Luna, Calle Sol” y “El día de mi suerte”.

Posteriormente, su unión con Rubén Blades dio vida a "Siembra" (1978), el disco más vendido en la historia del género, introduciendo la narrativa social y la “salsa consciente”.

Con más de 30 millones de discos vendidos, nueve Discos de Oro y un Latin Grammy a la Excelencia Musical, su impacto trascendió las partituras para convertirse en un símbolo de la identidad latina en Estados Unidos.

