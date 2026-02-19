U2 estrena “Days of Ash”, su primer material con temas inéditos en casi diez años

Resumen

Se trata de un EP (mini álbum) que rompe su racha de inactividad creativa y reafirma el perfil activista que ha definido al grupo desde sus inicios en los años 70 | Foto: EFE
Por Redacción EC

La icónica banda de rock irlandesa U2 rompió este miércoles un silencio creativo de casi una década con el lanzamiento de “Days of Ash”, un nuevo EP compuesto íntegramente por material inédito.

