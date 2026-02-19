U2 estrena “Days of Ash”, su primer material con temas inéditos en casi diez años

La icónica banda de rock irlandesa U2 rompió este miércoles un silencio creativo de casi una década con el lanzamiento de “Days of Ash”, un nuevo EP compuesto íntegramente por material inédito.

El trabajo destaca por su fuerte carga política y colaboraciones estratégicas con el británico Ed Sheeran y el músico ucraniano Taras Topolia.

Según un comunicado publicado por el grupo, este mini álbum surge como una “respuesta inmediata a los acontecimientos actuales”.

La producción se describe como una obra inspirada en las personas que luchan en los frentes de libertad alrededor del mundo.

A su vez, el líder de la banda, Bono (65), explicó la urgencia detrás de este lanzamiento. “Los temas de este EP no podían esperar, son canciones que tenían prisa por salir al mundo. Son canciones de desafío y consternación”, dijo.

Uno de los puntos centrales del EP es el tema “Yours Eternally”, donde el cuarteto une fuerzas con Sheeran y Topolia, este último reconocido por su transición de la música al frente de batalla como soldado en Ucrania.

“Days of Ash” continúa el activismo de U2 desde los años 70. Abre con “American Obituary”, en memoria de Renee Good, activista fallecida tras un enfrentamiento con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

Le sigue “Song of the Future” recuerda a una joven muerta en las protestas en Irán, y “One Life at a Time” critica los asentamientos israelíes en Cisjordania.

Este lanzamiento funciona como un preludio para los seguidores de la banda, ya que U2 confirmó oficialmente que un nuevo álbum de estudio de larga duración será editado a finales de este año.