Hijo menor de Samahara Lobatón sale de UCI tras cuadro de neumonía

Samahara Lobatón confirmó una evolución favorable en el estado de salud de su hijo menor, Asael, quien fue trasladado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a una habitación de hospitalización general tras haber permanecido una semana en estado crítico por complicaciones respiratorias.

El menor había sido ingresado de emergencia tras contraer una neumonía severa y bronquiolitis, cuadro que se agravó debido a su condición de bebé prematuro. Según declaraciones previas de Lobatón, el niño requirió intubación al no poder respirar por sus propios medios.

Hijo de Samahara Lobatón fuera de peligro

A través de sus redes sociales, la hija de Melissa Klug informó que, aunque el peligro inmediato ha pasado, el proceso de recuperación continúa dentro de una clínica privada, siendo acompañado y atendido por ella.

“Asael ya está fuera de UCI, pero hospitalizado en una clínica. Yo estoy con él 24/7. Yo les contaré, ya no falta nada para estar en casa”, manifestó Lobatón.

¿Cómo se enfermó el bebé de Samahara Lobatón?

Días atrás, Lobatón detalló en "Arriba mi gente" que el origen de la enfermedad fue un contagio de gripe que, dadas las bajas defensas del bebé por su nacimiento prematuro, derivó rápidamente en una infección pulmonar de gravedad.

La influencer compartió imágenes de la mejoría del menor y expresó su alivio tras las jornadas de incertidumbre. “Dios, tú eres mi Dios de Milagros”, publicó junto a una fotografía de Asael en su proceso de alimentación asistida. “Pronto a casa”, finalizó.

Asael, el hijo menor de Samahara, es fruto de su relación con el cantante Bryan Torres, con quien tiene una hija, Ainara. Además, está Xianna, la mayor, quien es hija del romance entre Loabtón y el barbero Youna.

