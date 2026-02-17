Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, anuncia que está embarazada

Resumen

La influencer y su esposo Carlos Olmo confirmaron que esperan a su "bebé arcoíris" para agosto de 2026 | Foto: X (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Jesaaelys Ayala, hija menor de Daddy Yankee y su expareja Mireddys González, anunció en sus redes sociales que espera su primer hijo, meses después de sufrir una pérdida gestacional en septiembre de 2025, junto a su esposo, Carlos Olmo.

