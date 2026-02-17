Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, anuncia que está embarazada

Jesaaelys Ayala, hija menor de Daddy Yankee y su expareja Mireddys González, anunció en sus redes sociales que espera su primer hijo, meses después de sufrir una pérdida gestacional en septiembre de 2025, junto a su esposo, Carlos Olmo.

En un emotivo video grabado en la playa, la pareja reveló imágenes de su embarazo, que habían mantenido en reserva durante las primeras semanas, describiendo al bebé como un “bebé arcoíris”, símbolo de esperanza tras un aborto espontáneo previo.

“Decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Esperamos el momento correcto para hacerlo porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable”, explicó la joven de 29 años.

Según detalló Jesaaelys, decidió realizarse pruebas caseras tras presentar síntomas como fatiga y malestar estomacal, confirmando su estado actual de aproximadamente ocho semanas.

“Estoy nerviosa, porque la primera vez que lo hice la prueba salió positiva y a los dos días lo perdí. Las mujeres embarazadas son tan delicadas que cualquier cosa pudiera pasar”, confesó Ayala al recordar la pérdida sufrida en septiembre pasado.

Detalles del nacimiento: ¿Daddy Yankee se pronunció?

En una de las secuencias del video en redes sociales, se observa la inscripción “Baby coming… agosto 2026” sobre un espejo, precisando que el parto estaría programado para el martes 11 de agosto de ese año.

“Este bebé es una promesa de Dios, y una nueva bendición en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que apenas comienza… los amamos" , escribió.

Jesaaelys contrajo nupcias con Carlos Olmo el pasado 4 de octubre de 2025 en una ceremonia privada. Aunque las imágenes de la boda mostraron a una novia radiante entregada en el altar por su madre, Mireddys González, la ausencia del cantante en el evento, ha reforzado las especulaciones sobre un distanciamiento familiar.

A pesar de las polémicas, la pareja calificó esta etapa como una “promesa divina” y un nuevo comienzo. González, emocionada, celebró la noticia de su futura abuela, mientras Daddy Yankee aún no se ha pronunciado sobre el nacimiento de su nieto.

