No va más. El cierre de la temporada 14 ha sido también el del arco argumental de un personaje icónico en la serie “Chicago Fire”. Este miércoles se supo de un abandono que ha dejado impactados a los fans.

Hace unas semanas concluyó la emisión de la temporada 14 en Latinoamérica. Ha empezado a grabarse la temporada 15, pero la gran novedad es que un fundador de la historia se despide para siempre.

En el cierre de la temporada 14 del programa creado por Dick Wolf, un terrible incendio amenaza la vida de varios bomberos. Cuando un techo parece a punto de caerles encima, los servidores de la ciudad de Chicago activan un plan de emergencia para huir del inmueble.

¿Cómo lo intentan? A través de una escalera gigante. Sin embargo, en la última escena del episodio final de la temporada 14, algo explota y una inmensa bola de fuego se posa encima de nuestras estrellas.

¿QUIÉN DEJA LA SERIE “CHICAGO FIRE”?

El jueves, Deadline informó que será Joe Cruz el que se abandona la historia. El personaje --un bombero bonachón y de nobles sentimientos-- es interpretado por el actor Joe Miñoso desde el programa piloto.

CHICAGO FIRE -- "Primary Search" Episode 1402 -- Pictured: Joe Minoso as Firefighter Joe Cruz -- (Photo by: Peter Gordon/NBC) / NBC

El citado medio electrónico señala que la salida de Joe Miñoso todavía llevará un par de episodios de la temporada 15. Es decir, el personaje de Joe Cruz podrá despedirse de sus compañeros. ¿Cómo? Tocará esperar.

La revelación hecha por Deadline ha activado una serie de rumores en torno a si Joe Cruz es el bombero que podría perder la vida en medio de la bola de fuego que los consume al cierre del episodio 14x21. Hasta el momento solo son especulaciones.

En la serie, Joe Cruz está casado con el personaje Chloe Allen, interpretado por Kristen Gutoskie, y tiene dos hijos (uno adoptado). Su esposa espera gemelos, por lo que pronto la familia se agrandará.

Joe Miñoso intepretando a Joe Cruz en la temporada 12. / NBC

La temporada 15 de “Chicago Fire” se estrenará en octubre en Estados Unidos vía NBC. En Latinoamérica podría verse todavía en el primer trimestre de 2027.