Este lunes 6 de abril se emitirá en Universal+ el esperado crossover entre de la franquicia televisiva “One Chicago”. Es decir, los televidentes de “Chicago Fire”, “Chicago PD” y “Chicago Med” tendrán la oportunidad de ver a sus estrellas favoritas uniendo esfuerzos por controlar una emergencia que pone en peligro a decenas de personas.

Todo empieza cuando agentes de la Estación 51 reciben el llamado de emergencia vinculado al aterrizaje de un avión lleno de pasajeros que perdió contacto con torre de control. De inmediato se arma un operativo. ¿Estamos acaso frente a un secuestro aéreo? A cargo de la operación de rescate estará nada menos que Hailey Upton, la agente del FBI, exintegrante de la Unidad de Inteligencia de la Policía de Chicago, quien regresa en paralelo a Jay Halstead, su expareja y otrora oficial de Inteligencia que dejó la historia cuando le propusieron irse a Bolivia a cazar narcos.

Dermot Mulroney es el jefe Dom Pascal y Tracy Spiridakos es Hailey Upton. / NBC

BUSCANDO SIEMPRE NUEVAS HISTORIAS

En declaraciones que hicieron llegar a El Comercio, los showrunners de Chicago Fire, Chicago PD y Chicago Med responden algunas preguntas sobre cómo es mantener sorprendida a la audiencia más de una década después de que todo inició.

“Es definitivamente complicado y le damos crédito a los guionistas que trabajan en ello, porque la cantidad de historias que se muestran es una locura, y siempre tienes presente que no puedes quedarte sin historias, que tiene que haber combustible para seguir con cambios, con evolución. Eso es muy complejo, porque hay que complacer a todos los personajes y a todo lo que las series hacen tan bien. Los guionistas son los que logran que la audiencia no se aburra, porque siempre hay algo nuevo que sucede, algún giro, alguna sorpresa, y en este caso un viaje de tres horas”, afirmó Gwen Sigan, showrunner de Chicago PD.

A su turno, Allen MacDonald, showrunner de Chicago MED destacó que cada crossover es una inmejorable oportunidad de maximizar lo que, semana a semana, se le entrega al televidente.

“Los conflictos, las sorpresas, la acción, todo eso se remarca mucho en un crossover, se engrandece. Cuando hacemos estos crossovers subimos la temperatura, y queremos sorprender con giros en las historias porque estos personajes son muy reales para nosotros y nos importan mucho”, indica.

Jason Beghe es Hank Voight, Jesse Lee Soffer es Jay Halstead y Tracy Spiridakos es Hailey Upton. / NBC

UNA TRADICIÓN SUMAMENTE ESPECIAL

Los responsables de estos emblemáticos shows de acción y drama tiene un cariño singular por estos ‘crossovers’. Se trata de programas especiales que ocurren una o en ocasiones dos veces por temporada. Pero, ¿cómo conjugar tres tramas que suelen ir por vías distintas durante una veintena de episodios?

“Nadie hace crossovers como estas series de ‘One Chicago’. Somos genuinamente muy unidos y filmamos en el mismo espacio y set, los elencos se conocen entre sí, el equipo también, los guionistas trabajan en el mismo edificio de Universal, y el cast y el equipo están en Chicago. Todos nos cruzamos. Estas series están hechas por gente que trabaja junta, hay mucha historia detrás, entonces la unión es imperceptible. Juntamos a todos en una coctelera y la sacudimos para ver qué sale y respecto a este crossover en particular, está muy centrado en los personajes, lo cual siempre es divertido, y la acción es una locura”, refiere Andrea Newman, Showrunner de Chicago Fire.

WOLF, EL LEGADO DE UN ÍCONO DE LA TV

En la parte final de las declaraciones enviadas a este Diario, Andrea Newman y Allen MacDonald se refieren al éxito del legado de Dick Wolf a través de tres décadas. Como se recuerda, Dick Wolf no solo es productor general de las series del universo One Chicago, sino además creador de otro universo, el de La Lay y el Orden.

“Es increíble, no hay nada que se le parezca en cuanto a lo enorme que es este mundo de Wolf Entertainment. Son décadas de crear personajes, y el equipo de Wolf es tan importante en estos crossovers porque está involucrado en el planeamiento, en la postproducción, en los guiones, en las observaciones. Es un legado que comenzó con La Ley y El Orden y nosotros llevamos la batuta cada vez y somos muy conscientes de ello cada vez que hacemos estos crossovers: somos parte de algo icónico que representan desde el comienzo a los socorristas, a los policías, a los abogados, y también a estos héroes”, sostiene Newman.

Sarah Ramos como la doctora Caitlin Lenox y Tracy Spiridakos como Hailey Upton. / NBC

A su turno, MacDonald finaliza destaca que por más que otras propuestas televisivas intentan emular sus crossovers, ninguno se les iguala.

“Es un legado el de Wolf Entertainment de tres décadas de construir mundos. Antes de esto no había nada igual, en este caso, de tres series que son spin-offs sobre socorristas que se unen en una misma noche en la pantalla con personajes que se cruzan. Ahora hay versiones de esto, pero que no se acercan a lo que nosotros hacemos y eso es un legado sí mismo”, concluye.