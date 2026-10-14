El universo del survival horror alcanza un nuevo hito cinematográfico dentro de la comunidad independiente con el estreno de BIOHAZARD, una ambiciosa adaptación en formato de cortometraje de acción real inspirada en el aclamado videojuego Resident Evil 7: Biohazard. Escrito, dirigido y protagonizado por Chandler Riggs, actor reconocido internacionalmente por encarnar a Carl Grimes en la serie de culto The Walking Dead, este proyecto audiovisual nace de una profunda pasión por trasladar la atmósfera agobiante, claustrofóbica e insular del título desarrollado por Capcom a una experiencia con actores de carne y hueso.

Con una duración total de 19 minutos, el filme se posiciona como una obra imprescindible tanto para los seguidores más exigentes de la franquicia de videojuegos como para los amantes del cine de terror corporal y de misterio. A continuación, te ofrecemos una guía informativa completa con todos los detalles sobre cómo, cuándo y dónde ver esta producción independiente, además de un desglose en profundidad sobre su reparto, proceso de rodaje y propuesta técnica.

¿Dónde ver el cortometraje BIOHAZARD de Resident Evil 7?

Para facilitar el acceso global a toda la comunidad de aficionados y espectadores en general, la producción ha optado por un modelo de distribución totalmente digital, libre y gratuito.

Plataforma oficial de emisión: El cortometraje se encuentra disponible para su visualización en la plataforma YouTube , hospedado directamente en su canal oficial de lanzamiento.

El cortometraje se encuentra disponible para su visualización en la plataforma , hospedado directamente en su canal oficial de lanzamiento. Formato de reproducción: Presenta un formato cinematográfico de alta definición y puede reproducirse desde cualquier dispositivo compatible con la plataforma de vídeo, incluyendo Smart TVs, ordenadores, tabletas y teléfonos móviles.

Presenta un formato cinematográfico de alta definición y puede reproducirse desde cualquier dispositivo compatible con la plataforma de vídeo, incluyendo Smart TVs, ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Duración exactas: La obra cuenta con un tiempo total de metraje de 19 minutos, lo que permite una inmersión directa e intensa sin rellenos ni interrupciones narrativas.

¿Cuándo y a qué hora es recomendable verlo?

La cinta fan film se estrena hoy miércoles 14 en YouTube. Aquí te amos más información que te podría interesar

Disponibilidad: Desde hoy en YouTube.

Desde hoy en YouTube. Horario ideal: A partir de las 10:00 PM (hora local).

Elegir una franja nocturna permite replicar el ambiente de aislamiento en el que se basa la narrativa de la familia Baker. Para optimizar el visionado, se aconseja disfrutar del cortometraje en un espacio con luz tenue o totalmente apagada, utilizando auriculares de buena respuesta de graves o un sistema de sonido envolvente para apreciar los detalles de su mezcla de audio y diseño sonoro.

¿Cómo ver BIOHAZARD? Guía paso a paso y recomendaciones técnicas

Acceder a la visualización de este fan film es un proceso sencillo que requiere únicamente de una conexión estable a internet. Puedes seguir estos pasos para disfrutar de la mejor calidad posible:

Selección del dispositivo: Se recomienda utilizar una pantalla de gran tamaño (Smart TV o monitor de alta definición) para apreciar el trabajo cinematográfico de iluminación y ambientación. Ajuste de calidad visual: En el menú de configuración del reproductor de YouTube, asegúrate de seleccionar la resolución máxima disponible (1080p o superior) para evitar artefactos de compresión en las escenas con sombras profundas. Configuración de audio: El cortometraje cuenta con una mezcla sonora diseñada para generar tensión continua. El uso de cascos o altavoces estéreo potenciará la inmersión en las secuencias de persecución.

Sinopsis argumental: El terror de la mansión Baker en acción real

La narrativa de “BIOHAZARD” rinde homenaje directo a los acontecimientos iniciales del juego Resident Evil 7. La trama sigue los pasos de Ethan Winters, un hombre común que, en medio de la desesperada búsqueda de su esposa desaparecida, termina adentrándose en las remotas instalaciones de la finca Baker en Luisiana.

Allí queda atrapado por la siniestra familia Baker, un grupo de individuos destructivos e imparables que han sido empujados hacia la violencia extrema bajo el control de una misteriosa infección biológica. A lo largo de los 19 minutos de metraje, la historia explora la lucha por la supervivencia física en un entorno cerrado y hostil, enfrentando a Ethan contra seres que parecen inmunes al daño convencional.

Reparto y equipo técnico: De “The Walking Dead” a la familia Baker

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es la combinación de talento consolidad de la televisión y el cine independiente estadounidense.

El elenco principal:

Chandler Riggs: Además de asumir las funciones de guionista y director, lidera la producción frente a la cámara en el papel protagónico.

Además de asumir las funciones de guionista y director, lidera la producción frente a la cámara en el papel protagónico. Jason Douglas: Actor reconocido por sus papeles en The Walking Dead, Preacher y por prestar su voz en la franquicia Dragon Ball, asume el papel de Jack Baker , el violento y perturbador patriarca de la familia.

Actor reconocido por sus papeles en The Walking Dead, Preacher y por prestar su voz en la franquicia Dragon Ball, asume el papel de , el violento y perturbador patriarca de la familia. Mary Rachel Quinn: Actriz conocida por su trabajo en la exitosa serie Outer Banks.

Actriz conocida por su trabajo en la exitosa serie Outer Banks. Eugenie Bondurant: Figura del cine de género vista en títulos como The Conjuring: The Devil Made Me Do It y The Hunger Games: Mockingjay - Part 2.

Figura del cine de género vista en títulos como The Conjuring: The Devil Made Me Do It y The Hunger Games: Mockingjay - Part 2. Johnathan O’Neil: Actor de la producción The Pitt.

Actor de la producción The Pitt. Sam Coyles: Prometedor talento que hace su debut en este proyecto.

El proceso de producción: Efectos prácticos y localización real en Tampa Bay

El desarrollo de BIOHAZARD se alejó conscientemente de las técnicas de pantalla verde y el uso masivo de efectos digitales generados por ordenador (VFX), optando en su lugar por un enfoque artesanal que homenajea al cine de terror clásico de los años 70 y 80.

Transformación del set de rodaje

El equipo de producción dedicó varias jornadas a reacondicionar y transformar una sección de la histórica fábrica original de cigarros Arturo Fuente, situada en la zona de Tampa Bay (Florida). Este espacio industrial fue rediseñado desde cero para construir un set a escala real que replica pasillos, habitaciones y zonas en ruinas de la casa de los Baker, aportando un entorno tangible e inmersivo para los actores.