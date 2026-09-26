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Resumen

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Austin Abrams asume el rol de Bryan en lo nuevo de "Residente Evil".
Austin Abrams asume el rol de Bryan en lo nuevo de "Residente Evil".
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

No tuvo que pasar mucho tiempo para que uno de los videojuegos más populares de PlayStation se convirtiera en una película. O, mejor dicho, en las seis películas de la franquicia “Resident Evil” que entre el 2002 y 2017 protagonizó Milla Jovovich y que tuvo como responsable –sea en el rol de director, guionista o productor– al británico Paul W.S. Anderson. Un cineasta, digámoslo de frente, con muy pocas luces, que terminó construyendo una saga bastante rentable en cuanto a taquilla, pero con cintas de una mediocridad sorprendentemente capaz de superarse a sí mismas una tras otra.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.