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Resumen

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"Resurrection" se exhibe en el C.C. PUCP.
"Resurrection" se exhibe en el C.C. PUCP.
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

En un mundo en el que la gente ha alcanzado la inmortalidad, ya nadie sueña. Y los pocos que lo hacen, aquellos destinados a morir, son llamados “delirantes”. El protagonista de “Resurrection” es uno de estos extraños soñadores, y seguimos su historia a lo largo de unos 100 años, en etapas distintas, mientras va transmigrando de cuerpo. El chino Bi Gan (Guizhou, 1989) relata ese trayecto espacio-temporal a través de diferentes segmentos, cada uno con un registro diferente: el cine mudo, el ‘noir’, la fantasía, la comedia, el romance. Pero lejos de ser un antojadizo trasvase entre géneros, hay una esencia muy profunda y muy real que lo une todo.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.