Marion Nestle es considerada una de las especialistas en nutrición más reconocidas por sus importantes aportes al sector alimentario. A través de sus influyentes publicaciones, ha defendido la idea de que la obesidad y otros problemas de salud no dependen únicamente de las elecciones personales, sino también de un sistema alimentario que antepone los beneficios económicos e impulsa el consumo de productos ultraprocesados y de escaso valor nutricional. Su trayectoria y liderazgo le han valido diversos reconocimientos. Por ello, muchas personas se han sorprendido al conocer el buen estado físico que mantiene a sus 89 años, una condición que le permite continuar activa en el ámbito académico y seguir impartiendo clases en la Universidad de Nueva York. Su caso también ha despertado interés por la manera en que combina una extensa carrera profesional con la actividad intelectual. A lo largo de los años, sus investigaciones y reflexiones han contribuido a generar debates sobre la relación entre alimentación, salud pública e intereses comerciales. A continuación, te contamos los detalles más relevantes sobre su vida y trayectoria.

¿CÓMO SE ALIMENTA LA NUTRICIONISTA MARION NESTLE A SUS 89 AÑOS?

A través de una entrevista a The Washington Post, Marion Nestle compartió con el público su rutina alimentaria, que, por lo general, se basa tanto alimentos de origen vegetal como animal. Según contó, procura evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, pues es consciente de que su metabolismo ha disminuido con el paso de los años. Así, la nutricionista reveló que por las mañanas desayuna hasta dos tazas de café con leche sin azúcar, y recién a las casi 11:00 a. m. se alimenta con avena o cereales naturales acompañadas de frutas.

“Sigo el famoso mantra de Michael Pollan: ‘Come comida, no demasiada, sobre todo plantas’. Y defino comida como aquella que no está procesada o que está mínimamente procesada. Nada de ultraprocesados. Empiezo con un café entre las 8 y las 9 de la mañana. Me tomo un par de tazas de café suave con leche, sin azúcar. Después me voy a trabajar. Suelo comer avena o cereales sin azúcar. Básicamente solo tienen un ingrediente: trigo. Uso mucha menos azúcar que la que llevan los cereales azucarados. Y luego les añado arándanos o la fruta de temporada que tengan”, dijo al inicio.

En cuanto a su almuerzo, Nestle considera que son irregulares, es decir, puede comer cualquier tipo de comida si va a algún restaurante con alguien más o ensaladas con las verduras y frutas (duraznos, cerezas, frambuesas, lechugas, tomates y arándanos) que ella misma cosecha en la terraza de su casa en New York. En la cena, la docente universitaria sostuvo que suele comer algo más ligero, como ensaladas o galletas con queso. “Mis almuerzos son totalmente irregulares. A veces como una ensalada. Si almuerzo con alguien, como lo que haya en el restaurante. Si estoy en casa, en Nueva York, cosecho lo que crece en mi terraza”, contó.

¿QUÉ CONSEJOS BRINDÓ MARION NESTLE A SU PÚBLICO?

Durante la entrevista con un medio estadounidense, Nestle dejó en claro que no consume suplementos, pues lleva una vida saludable, aunque reconoció que estas vitaminas pueden hacer que las personas se sientan mucho mejor. Asimismo, la bióloga molecular reflexionó sobre lo complicado que es enfrentarse a las empresas que venden productos pocos saludables. Por ello, recomendó a leer detenidamente las etiquetas de los alimentos para identificar los colorantes, los saborizantes y los emulsionantes, que podrían ser perjudiciales para la salud.

“Comer sano en la sociedad actual es muy difícil porque te enfrentas solo a toda una industria alimentaria que intenta venderte los alimentos más rentables y menos saludables. Pero algo que sí puedes hacer es leer las etiquetas de los alimentos. Contienen mucha información. Si ves un alimento envasado y no reconoces los ingredientes, o si no los encuentras en el supermercado, entonces es ultraprocesado. Hay ciertos ingredientes que indican que un alimento es ultraprocesado”, explicó la especialista de 89 años.