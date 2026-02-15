Samahara Lobatón recibe un gran ramo de rosas por San Valentín: ¿Quién se las envió?

En los últimos días, Samahara Lobatón ha mostrado una cierta cercanía con el padre de su hija Youna, con quien mantiene una cordial relación y, al parecer, dan señales de una posible reconciliación amorosa, ya que el barbero tuvo un romántico gesto con la influencer.

El pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, el popular barbero sorprendió a la madre de su hija con un romántico detalle: un gran ramo de rosas rojas.

Pese a la distancia, ya que él vive en Estados Unidos, Youna demostró que siente algo especial por Samahara Lobatón. Por ello, le envió un ramo gran de rosas.

Samahara Lobatón recibe un ramo de rosas de parte de Youna pese a la distancia.

La influencer, notablemente sorprendida, recibió en la puerta del condominio donde vive este romántico detalle. Youna, por su parte, fue testigo de la entrega, ya que estaba en videollamada.

“Srta. Samahara, es usted muy afortunada. Muchísimas, pero muchísimas felicitaciones. Este es un hermoso detalle del patrón Youna, porque él le quiere agradecer a usted por ser esa madre que siempre ha acompañado (a su hija), que ha estado en las buenas y en las malas”, dijo la persona que le entregó el arreglo.

Cabe resaltar que, horas antes del romántico detalle, Samahara Lobatón y Youna se enlazaron en un live de TikTok, donde él confesó sus sentimientos y hasta le pidió retomar su relación. La influencer no pudo evitar sonreír al ver que su expareja aún sentía algo por ella.

“Porque ya no te veo como una amiga, ni como la mamá de mi hija, sino que estoy volviendo a sentir todo lo que yo comencé a sentir desde el primer momento en que te conocí… Me gustaría que pienses más las cosas y en un futuro se puede dar”, puntualizó.