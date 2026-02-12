¿Intento de beso? La confesión de Samahara sobre Youna que desata controversia

La relación entre Samahara Lobatón y Youna vuelve a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no por enfrentamientos públicos, sino por una revelación que sorprendió a miles durante una transmisión en vivo en TikTok. Lo que parecía un intercambio relajado entre ambos terminó generando nuevas especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su vínculo actual.

En medio de bromas, preguntas directas y respuestas que no pasaron desapercibidas, la influencer expuso un episodio ocurrido durante su viaje a Estados Unidos que desató una ola de comentarios. Las declaraciones reavivaron el debate sobre si entre ellos aún existe algo más que una relación cordial por su hija. A continuación, te contamos qué dijo.

¿YOUNA INTENTÓ BESAR A SAMAHARA EN ESTADOS UNIDOS?

La controversia estalló cuando, en pleno live, Samahara decidió ir al frente y preguntarle sin rodeos: “¿Intentaste besarme en Estados Unidos?”. La interrogante dejó a Youna visiblemente sorprendido y a los espectadores atentos a cada palabra.

Lejos de responder con un “no” contundente, el barbero optó por una frase ambigua: “Intento es algo que no se logra”. Esa declaración fue interpretada por muchos usuarios como una admisión indirecta de que sí hubo un acercamiento.

Ante la reacción del público, Samahara amplió su versión y detalló el momento. Según relató, el hecho ocurrió durante una celebración familiar. “Él me agarró a la fuerza delante de toda la fiesta de mi hija”, sostuvo, asegurando que tuvo que esquivarlo. Aunque lo contó entre risas nerviosas, la escena descrita generó incomodidad entre varios seguidores.

¿POR QUÉ SURGEN ESPECULACIONES DE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN ENTRE LA EXPAREJA?

Semanas antes de esa revelación, Youna ya había generado revuelo al referirse a la visita de Samahara a Estados Unidos junto a la hija que comparten. En tono desafiante, recordó: “Hemos estado 15 días juntos en una casa, ¡durmiendo juntos en una casa!”.

La frase desató especulaciones inmediatas en el chat en vivo, donde muchos insinuaron una posible reconciliación. Sin embargo, Samahara intervino para aclarar el contexto y marcar distancia. “Hemos estado juntos por nuestra hija, pero no durmiendo juntos”, precisó, descartando cualquier convivencia íntima.

La influencer dejó en claro que el viaje tuvo como prioridad el bienestar de la menor y no significó un acercamiento sentimental. Aun así, la química que ambos proyectaron en distintas transmisiones alimentó comentarios sobre un eventual ‘remember’, según informa Infobae.

¿YOUNA AÚN AMA A SAMAHARA?

El momento más tenso llegó cuando Samahara decidió preguntarle directamente si todavía la amaba. La consulta provocó una sonrisa inmediata en Youna, gesto que ella no dejó pasar. Frente a los espectadores, insinuó que esa reacción decía más que cualquier explicación.

Finalmente, el barbero respondió con un discurso más elaborado. “No, no es que te ame porque creo que amarte sería ya mucho de mi parte con todos los problemas que hemos tenido, pero sí te quiero mucho”, afirmó.

Además, explicó los motivos de ese afecto. “Te quiero, te quiero mucho porque eres la madre de mi hija y te quiero muchísimo, por haberme dado una hija tan hermosa como la que tengo. Te quiero muchísimo por hacer los valores de mi hija tan hermosos como es. Te quiero muchísimo porque a lo largo de mi vida me enseñaste cómo ser padre”, expresó, reconociendo el rol que ella tuvo en su vida.