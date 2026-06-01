Por Redacción EC

Melissa Klug se ha convertido a lo largo de los años en uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana, debido a sus relaciones amorosas, las cuales en algunos casos la han llevado a enfrentamientos con sus exparejas. De hecho, la familia de la chalaca está integrada principalmente por sus cinco hijos, fruto de sus romances con distintas parejas, entre ellas exfutbolistas. Ellos son Gianella Marquina, hija de Raúl Marquina; Samahara Lobatón y Melissa Lobatón, hijas de Abel Lobatón; y Adriano Farfán y Jeremy Farfán, hijos de Jefferson Farfán. En ese contexto, en las últimas horas, la hija mayor de la empresaria sorprendió a sus seguidores al anunciar, mediante un emotivo mensaje, que será madre por primera vez. Esta buena noticia no solo generó reacciones entre los internautas, sino también de la popular ‘Blanca de Chucuito’, quien escribió un mensaje con mucho sentimiento por la llegada de su cuarto nieto a la familia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.