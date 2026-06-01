Melissa Klug se ha convertido a lo largo de los años en uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana, debido a sus relaciones amorosas, las cuales en algunos casos la han llevado a enfrentamientos con sus exparejas. De hecho, la familia de la chalaca está integrada principalmente por sus cinco hijos, fruto de sus romances con distintas parejas, entre ellas exfutbolistas. Ellos son Gianella Marquina, hija de Raúl Marquina; Samahara Lobatón y Melissa Lobatón, hijas de Abel Lobatón; y Adriano Farfán y Jeremy Farfán, hijos de Jefferson Farfán. En ese contexto, en las últimas horas, la hija mayor de la empresaria sorprendió a sus seguidores al anunciar, mediante un emotivo mensaje, que será madre por primera vez. Esta buena noticia no solo generó reacciones entre los internautas, sino también de la popular ‘Blanca de Chucuito’, quien escribió un mensaje con mucho sentimiento por la llegada de su cuarto nieto a la familia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ MELISSA KLUG TRAS CONOCER QUE SERÁ ABUELA POR CUARTA VEZ?

El último fin de semana, Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció con bombos y platillos que está embarazada. De acuerdo con la joven profesional, esta etapa de su vida es una mezcla de emociones, ya que en los próximos meses se convertirá en madre por primera vez, por lo que espera con ansias la llegada de su bebé. Esta noticia la reveló a través de sus redes sociales, generando una serie de reacciones entre sus seguidores. "Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé. Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses", expresó.

Así, las felicitaciones y buenos deseos de los internautas por el embarazo de la influencer no se hicieron esperar con tiernos comentarios. “No te creoooooooooo!! Amoooooo”, “Que hermosa noticia! Mil bendiciones en esta nueva etapa”, “me mueroooo que lindo amiga felicidades” o “Omg! Felicidades”, escribieron. Sin embargo, un mensaje no pasó desapercibido, debido a que la popular ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en utilizar sus historias de Instagram para expresar las emociones que siente por la llegada de su cuarto nieto a la familia Klug, la cual llamó la atención de más de uno. “Por cuarta vez seré abuela, mi corazón explota a mil. Los amo”, publicó.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE LA VIDA PÚBLICA DE MELISSA KLUG?

En una edición de ‘La granja VIP’, Samahara Lobatón decidió sincerarse con sus compañeros del equipo ‘Las Víboras’, donde no dudó en halagar a su madre, Melissa Klug. De acuerdo con la joven influencer, lamenta la eliminación de su progenitora del reality, pero se siente tranquila porque esta le prometió que cuidará de sus pequeños hijos. Además, aprovechó en dejar en claro que la salida de la ‘Blanca de Chucuito’ del programa le resulta beneficioso debido a que no podrá manchar su imagen pública, argumentando que no tiene polémicas con nadie y lleva una vida “correcta”. “No quería que mi mamá se exponga de una manera mala porque mi mamá es súper correcta. Su imagen televisiva es correcta, no tiene escándalos, es correcta no quería que se manchara por este reality”, sostuvo. Tras sus declaraciones, los internautas han puesto en cuestionamiento lo dicho por Lobatón, asegurando que vive en una realidad distinta.