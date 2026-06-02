Tras varias semanas de convivencia, desafíos y momentos de tensión, ‘La Granja VIP’ está a punto de coronar a su gran ganador. El reality reunió a 16 reconocidas figuras del espectáculo peruano, quienes aceptaron el reto de vivir aisladas de su rutina habitual mientras competían por mantenerse en carrera. A lo largo de la temporada, los participantes enfrentaron diversas pruebas físicas y estratégicas, además de constantes nominaciones que fueron reduciendo el grupo. Divididos en los equipos ‘Las Víboras’ y ‘Los Reales’, los concursantes protagonizaron alianzas, desacuerdos y giros inesperados que marcaron el desarrollo del programa hasta llegar a su etapa decisiva.

A pocos días de la gran final de temporada, te contamos todo lo que debes saber sobre la definición de ‘La Granja VIP’, incluyendo la fecha del último programa, los participantes que siguen en competencia y el premio que recibirá el ganador.

La gran final de La Granja Vip

¿Cuándo es la gran final de ‘La Granja VIP’ 2026?

La gran final de esta primera temporada está programada para el sábado 13 de junio. Ese día, se conocerá al primer ganador o ganadora de ‘La Granja VIP’.

¿Cual es el premio que recibirá el ganador de ‘La Granja VIP’ 2026?

El ganador de ‘La Granja VIP’ 2026 no solo obtendrá el reconocimiento como campeón de esta edición del reality, sino que también se llevará un premio de S/ 100 mil soles. Esta importante suma de dinero será entregada al participante que logre imponerse en la gran final, tras superar las distintas pruebas y desafíos que marcaron la competencia a lo largo de la temporada.

¿Quiénes son y cómo votar por los nominados de la semana en La Granja VIP? | Foto: La Granja VIP Perú (Facebook)

Para la semana final, solo cinco participantes quedarán en carrera para disputar el premio mayor y el título de ganador o ganadora de ‘La Granja VIP’.

Son ocho los participantes activos: Shirley Arica y Samahara Lobatón por el ‘Team Víboras’, y Cri Cri, Diego Chávarri, Pamela López, Paul Michael, Mónica Torres y Gabriela Herrera por el ‘Team Reales’.

La reciente eliminación de Pati Lorena cambió el rumbo de la competencia. A ello se sumó el retorno de Paul Michael, Shirley Arica y Gabriela Herrera gracias al respaldo del público, un escenario que dejó al ‘Team Víboras’ con menos integrantes de cara a la recta final del reality.

¿Dónde ver la gran final de ‘La Granja VIP’ 2026?

‘La Granja VIP’ se transmite por Panamericana Televisión de lunes a viernes desde las 7:00 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. Además, los seguidores del reality pueden seguir todo lo que ocurre en la competencia a través de la señal en vivo disponible en su canal oficial de YouTube.



