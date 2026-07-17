Las recientes declaraciones de Leslie Shaw volvieron a poner en el centro de la conversación uno de los romances más comentados de la farándula peruana. Durante una entrevista, la cantante recordó algunos de los momentos más difíciles que atravesó tras el fin de su relación con Mario Hart. La artista afirmó que las presuntas infidelidades que, según sostiene, marcaron el final del romance fueron solo una parte de todo lo que vivió, pues también tuvo que afrontar un proceso legal que, asegura, le generó gastos y preocupaciones. Además, sorprendió al volver a pronunciarse sobre Korina Rivadeneira, actual esposa del piloto, con comentarios que rápidamente llamaron la atención y reavivaron un episodio que parecía haber quedado en el pasado. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ REVELÓ LESLIE SHAW SOBRE MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA?

En diálogo con el canal digital ‘Trivu’, Leslie Shaw aseguró que Mario Hart le habría sido infiel en dos oportunidades mientras mantenían una relación sentimental. Según contó, la primera vez decidió continuar con el romance pese a enterarse de una presunta traición con Olinda Castañeda. Sin embargo, aseguró que más adelante volvió a atravesar una situación similar cuando, de acuerdo con su versión, apareció Korina Rivadeneira. La cantante manifestó que esa segunda decepción fue definitiva y puso punto final a la relación.

La artista sostuvo que nunca recibió una disculpa por parte del piloto y recordó que esos hechos marcaron profundamente su vida, según informa Willax.

¿POR QUÉ LESLIE SHAW ASEGURA QUE SIGUE MOLESTA CON MARIO HART?

La intérprete explicó que el malestar no solo está relacionado con la ruptura sentimental, sino también con los problemas que, según afirma, enfrentó después. Recordó que Mario Hart le envió una carta notarial tras llamarlo “Daddy Yankee de bolsillo”, situación que la obligó a contratar asesoría legal. Por ello, aseguró que hasta hoy siente indignación por todo lo sucedido. “Yo estoy súper fastidiada hasta el día de hoy, me hizo gastar un montón en mi abogado”, expresó.

Otro episodio que recordó fue el momento en que la carta notarial llegó al domicilio de sus padres. La cantante explicó que ambos son personas mayores y que se preocuparon al recibir ese documento, lo que hizo todavía más difícil la situación para ella.

En esta línea, señaló que era la primera vez que exponía públicamente una relación sentimental, por lo que toda la cobertura mediática y los comentarios sobre su vida privada terminaron afectándola profundamente. La cantante sostuvo que sintió una gran indignación porque, desde su punto de vista, quien debía enfrentar las críticas era Mario Hart y no ella, que asegura haber sido la perjudicada por las presuntas infidelidades. “Encima que se burlaron de mí en televisión nacional, él ofendido era él”, manifestó.

¿QUÉ DIJO LESLIE SHAW SOBRE KORINA RIVADENEIRA?

Durante la misma conversación, la cantante también se pronunció sobre la actual esposa de Mario Hart y aseguró que, desde su punto de vista, la modelo venezolana habría iniciado su relación con el piloto para asegurar su permanencia en el Perú. Bajo esa percepción, Leslie afirmó que esa situación representa el “karma” del exchico reality.

“Ella solamente se quería asegurar de quedarse acá. Ahorita ya como se aseguró, ya no la van a sacar”, declaró al referirse a Korina. Luego añadió que, en su opinión, quien terminó siendo utilizado fue Mario Hart, una afirmación con la que volvió a generar controversia.