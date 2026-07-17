La inesperada revelación de Leslie Shaw sobre Mario Hart y Korina que sacude la farándula: “Me hizo gastar...” | Composición EC: @leslieshaw / @mariohart / @rivadeneirak
La inesperada revelación de Leslie Shaw sobre Mario Hart y Korina que sacude la farándula: “Me hizo gastar...” | Composición EC: @leslieshaw / @mariohart / @rivadeneirak
Por Redacción EC

Las recientes declaraciones de Leslie Shaw volvieron a poner en el centro de la conversación uno de los romances más comentados de la farándula peruana. Durante una entrevista, la cantante recordó algunos de los momentos más difíciles que atravesó tras el fin de su relación con Mario Hart. La artista afirmó que las presuntas infidelidades que, según sostiene, marcaron el final del romance fueron solo una parte de todo lo que vivió, pues también tuvo que afrontar un proceso legal que, asegura, le generó gastos y preocupaciones. Además, sorprendió al volver a pronunciarse sobre Korina Rivadeneira, actual esposa del piloto, con comentarios que rápidamente llamaron la atención y reavivaron un episodio que parecía haber quedado en el pasado. A continuación, te contamos todos los detalles.

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