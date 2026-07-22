Leslie Shaw recuerda detalles románticos de Mario Hart durante intento de reconciliación. (Foto: Instagram)
Leslie Shaw recuerda detalles románticos de Mario Hart durante intento de reconciliación. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La controversia entre Leslie Shaw y Mario Hart volvió a tomar fuerza luego de que la cantante respondiera a las recientes declaraciones del piloto, quien negó haberle sido infiel con Korina Rivadeneira. Durante una entrevista emitida el 21 de julio en Magaly TV, La Firme, la artista reiteró su versión de los hechos y aseguró que el exchico reality intentó retomar la relación con diversos gestos románticos antes de que se difundieran imágenes junto a la modelo venezolana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.