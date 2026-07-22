La controversia entre Leslie Shaw y Mario Hart volvió a tomar fuerza luego de que la cantante respondiera a las recientes declaraciones del piloto, quien negó haberle sido infiel con Korina Rivadeneira. Durante una entrevista emitida el 21 de julio en Magaly TV, La Firme, la artista reiteró su versión de los hechos y aseguró que el exchico reality intentó retomar la relación con diversos gestos románticos antes de que se difundieran imágenes junto a la modelo venezolana.

Shaw sostuvo que, tras la crisis ocasionada por la infidelidad de Hart con Olinda Castañeda, él buscó reconciliarse enviándole rosas y otros detalles mientras ella participaba en una obra de teatro. Según relató, esos hechos ocurrieron pocos días antes de que se hicieran públicas las imágenes del piloto con Korina Rivadeneira.

“Las imágenes (con Korina) salieron el lunes, pero el viernes fue lo del teatro y me mandó rosas. Si no éramos nada, ¿para qué iban a ir tus papás a verme y me mandas rosas? Korina entérate" , contó en ‘Magaly TV, la firme’.

Leslie Shaw revive episodios de su relación con Mario Hart en entrevista televisiva. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)

La cantante también recordó un episodio ocurrido en El Gran Show, donde, según afirmó, Mario Hart preparó una sorpresa con músicos para intentar conquistarla nuevamente. Explicó que inicialmente no quería retomar la relación debido a la exposición pública de la anterior infidelidad, aunque finalmente aceptó la reconciliación, la cual no perduró.

“Ayer mi hermana me dijo: ‘¿No te acuerdas que en El Gran Show te sentaron con unos violines y tú ya no querías nada?’. Yo no me acuerdo bien. Ahí fue y yo caí redondita. [...] Yo estaba incómoda con la producción" , contó.

Asimismo, Leslie Shaw respondió a las declaraciones de Hart y afirmó que no modificará su versión de los hechos. Señaló que fue ella quien vio por televisión las imágenes del piloto junto a Korina Rivadeneira y rechazó que se cuestione la veracidad de su testimonio, indicando que mantiene la misma versión desde hace varios años.

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